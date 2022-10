Podijeli:







Izvor: N1

Agentica na tržištu nekretnina Martina Mataić Škugor gostovala je u Novom danu i komentirala stanje na tržištu nekretnina.

“Sve je više uočljiva diverzifikacija proizvoda na tržištu. Cijene stanova više su u centru grada i u novogradnji. Prema tome, to možda i nisu cijene koje bi se trebale ravnati po prosječnom građaninu koji kupuje na kredit”, rekla je.

Kako navodi, kamatne stope na štednju su na niskim razinama. “Praktički da ih nema, pa onda većina klijenata štednju preusmjeravaju na tržište nekretnina. Ulaže se u nekretnine i treba naglasiti financijsku pismenost u Hrvatskoj. Teško se odlučiti na ulaganje u dionice ili kriptovalute zbog volatilnosti, ali ulaganje u nekretnine je nekako sigurnije”; rekla je.

“Cijene su počele rasti 2017. godine i bilo je puno faktora koji su na to utjecali. Od BDP-a do kamatnih stopa. nakon potresa dio nekretnina nije bio na tržištu, a potražna je rasla. Sada imamo i inflaciju i to također utječe na cijenu nekretnina. Nije jednostavno preslikati američko ili europsko tržište na naše. Očekuje se da bi do kraja godine moglo doći do stabilizacije, ali više u smislu da se obustavi ovaj rast”, rekla je.

Kaže da svojim klijentima uvijek preporučuje da odrede koliko su kreditno sposobni. “Često mi se dogodi da klijentima pokazujem stanove, koji im se svide, ali tek onda odu u banku, pa se predomisle. Kada pričamo o kupnji nekretnine, treba sagledati mogućnosti”, rekla je.

“Cijene najma kretale su se od 450 do 600 eura i to je limit za standard koji ljudi traže. Cijena građevinskog materijala je porasla, ali novi podaci pokazuju da pada cijena materijala poput aluminija i čelika”, rekla je.