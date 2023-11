Mini-nacionalizacija drugog mirovinskog stupa: “Nečuveno je da država garantira za nešto toliko rizično!”

Podijeli :

Obvezni mirovinski fondovi bi morali pet posto imovine ulagati u alternativne investicijske fondove s državnom garancijom povrata uloženog, predlaže Vlada. O toj tzv. "mini-nacionalizaciji" drugog mirovinskog stupa, s našom Natašom Vidaković je u Novom danu govorila Vedrana Pribičević, ekonomska analitičarka.

Ekonomisti protiv Vladinih planova

“Vrlo sam neugodno iznenađena. S jedne strane imate situaciju da se tih 5% net asset valuea mirovinskih fondova zapravo mora preseliti u mistični alternativni investicijski fond s državnom garancijom. To je novina i naš ekonomski savjet ne zna ni što bi to trebalo biti. To je na neki način vrsta nacionalizacije drugog mirovinskog stupa“, kazala je. O istupu poznatih ekonomista koji se protive mini nacionalizaciji drugog mirovinskog stupa prvi je pisao Forbes Hrvatska.

Ekonomist o malim mirovinama: Drugi mirovinski stup je uništio kompletan sustav

Upitana je li tako nešto postojalo u Hrvatskoj i Europi, odgovara: “Istraživali smo i kontaktirali relevantne institucije i ispada da alternativnih fondova ima, ali oni nisu državno garantirani. Alternativni investicijski fond je onaj fond koji investira u nešto gdje može doći do velikog povrata, ali i do velikog gubitka. Npr. može ulagati u energiju iz fuzije – nešto totalno nestandardno za što je najbitnije da je jako rizično”, dodajući: “Za ove investicije nema sekundarnog tržišta i vrlo su nelikvidne. Zato su takvi fondovi uglavnom privatni i nečuveno je da bi država trebala garantirati za nešto što je toliko rizično. U praksi i teoriji nismo pronašli primjere da tako nešto postoji u Europskoj uniji i državama OCD-a.”

U što bi država uložila ta sredstva?

“Mi bismo isto voljeli znati što bi on mogao financirati, a zanima nas i tko bi to mogao nadgledati. Postoje špekulacije da će se to koristiti za kupovinu određenih tvrtki čija je kupovina propala zato što je AZ fond odustao u zadnji tren od te kupovine. Nema jasnog investicijskog plana koje bi to kompanije bile i tko bi nadgledao taj fond. To je vrlo velika nepoznanica, a opet se radi i o jako puno novca”, objasnila je analitičarka.

