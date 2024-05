Sedam pravila štednje koja većina ljudi ne zna, ali bi trebala

Podijeli :

Unsplash/Micheile Henderson

Vjerojatno ste čuli uobičajene financijske savjete poput održavanja proračuna i pokušaja da ne trošite više nego što zarađujete. Ali, drugi savjeti koji vam mogu pomoći da uštedite mnogo novca i stvorite financijski stabilan život nisu toliko poznati.

Evo što trebate znati o tome kako najbolje sačuvati novac:

1. Ponekad morate potrošiti više da biste više uštedjeli

“Niska cijena za loš proizvod zapravo je užasna stvar jer ćete na kraju potrošiti više, dugoročno, da biste zamijenili jeftino izrađene predmete koji se lako pokvare”, rekla je za HuffPost Andrea Woroch, stručnjakinja za potrošačke financije i proračun. “Usredotočite se na kvalitetu i trošite više ako to znači da će trajati.”

Woroch pokušava uštedjeti na kvalitetnoj robi kupnjom rabljene robe poznatih marki. Za skupe artikle preporučuje iskorištavanje maloprodajnih događaja i kupnju sezonskih artikala (kao što su namještaj za terasu i zimska odjeća) na kraju sezone. Ostali savjeti: sudjelujte u besplatnim programima vjernosti i potražite online kupone prije kupnje.

2. Nemojte biti previše restriktivni sa svojim proračunom

“Iako vas detaljan proračun drži na pravom putu da ispunite svoje financijske ciljeve, onaj koji je previše restriktivan zapravo će se brzo izjaloviti zbog iscrpljenosti”, objasnio je Woroch. “Ako pokušate promijeniti sve svoje navike potrošnje preko noći, bit će teško držati se plana.”

Umjesto toga, ona predlaže da unesete nekoliko malih promjena u svoje navike potrošnje i štednje, a zatim ih nadogradite nakon što postanu rutina.

Rekla je da je također važno napraviti mjesta u proračunu za troškove koji su vam važni. Na primjer, ako je večera s prijateljem ili partnerom prioritet, zadržite to u svom proračunu. Pronađite druge načine za smanjenje potrošnje, poput otkazivanja neiskorištenih pretplata i isključivanja uređaja kako biste smanjili račune za struju.

3. Čuvajte se praktičnih metoda plaćanja, poput automatske obnove

“Sada je u našem društvu iznimno lako trošiti novac bez razmišljanja o tome”, rekla je Anne Lester, autorica knjige “Your Best Financial Life”.

No, mogućnost prelakog kupovanja stvari može dovesti do nesvjesnog trošenja. Umjesto toga, Lester savjetuje da usporite kako bi trošenje novca bilo više svjesna odluka.

Jedan od načina na koji to radi je da uvijek napravi popis za kupovinu prije nego što ode u trgovinu ili kupi artikle na internetu. Za online kupnju predlaže da jednom tjedno odredite određeno vrijeme za kupnju. Kada pregledavate svoj popis, zapitajte se: Treba li mi ovo stvarno? Postoji li opipljiv trenutak kada znam da ću ovo koristiti? Samo sastavljanje popisa dat će vam vremena da razmislite je li kupnja isplativa.

Za pretplate može biti lako zaboraviti one postavljene na “automatsko obnavljanje”. Lester predlaže povremeno “čišćenje pretplate”, pregledavanje svih vaših pretplata i otkazivanje onih koje više ne koristite.

4. Automatizirajte štednju novca umjesto da ostane na vašem tekućem računu

“Trebali biste automatizirati sve što možete u vezi sa štednjom tako da ne morate donositi svjesnu odluku da to učinite”, rekla je Lester.

Michael Finke, profesor upravljanja imovinom na Američkom fakultetu financijskih usluga, predlaže postavljanje automatskog prijenosa na štedni račun visokog prinosa. Na primjer, ako dobijete plaću na kraju mjeseca, možete postaviti prijenos prvog dana sljedećeg mjeseca.

“Novac na tekućem računu može biti primamljiv za trošenje”, rekao je. “Redoviti prijenosi na štedni račun s visokim prinosom mogu vam pomoći da izgradite fond za hitne slučajeve.”

Lester također preporučuje automatski prijenos novca na mirovinski račun.

5. Obratite pozornost čak i na male kupnje na izvodima svoje kreditne kartice

Kada pregledavate izvode svoje kreditne kartice, lako se usredotočiti samo na veće troškove. Ali, zapravo je ključno pregledati i manje stavke.

“Nije svaka naplata četveroznamenkasta kupovina”, rekla je za HuffPost Sara Rathner, stručnjakinja za osobne financije. “Često lopovi testiraju vašu karticu s nekoliko kupnji od samo nekoliko dolara.”

Te je kupnje lako previdjeti, a ako ih propustite, kasnije bi mogle uslijediti veće lažne naknade.

Rathner savjetuje da mjesečno provjeravate izvode svoje kreditne kartice, a ako vidite nešto što ne prepoznajete (čak i terećenje od nekoliko dolara), odmah to prijavite tvrtki koja vam je izdala kreditnu karticu.

6. Imajte glavni investicijski račun i drugi za kratkoročne do srednjoročne projekte

“Iako većina mojih klijenata ima barem jedan dugoročni investicijski račun, potičem ih da razmotre otvaranje još jednog investicijskog računa za srednjoročne ciljeve”, rekla je Elaine King, certificirana financijska stručnjakinja i osnivačica Family and Money.

Srednjoročni ciljevi mogu uključivati ​​kupnju kuće, plaćanje školovanja, kupnju investicijske nekretnine ili pokretanje posla.

“Prilikom odvajanja investicijskih računa, cilj nam je uskladiti raspodjelu portfelja s određenim ciljevima i vremenskim horizontom i, na kraju, uštedjeti vam vrijeme i novac”, objasnila je. Na primjer, ako je kupnja kuće na kratkoročnom horizontu, “fond za nekretnine” treba uložiti u kratkoročnu imovinu.

7. Imajte na umu da su financije osobna stvar

“Osobne financije su osobne, trebale bi se temeljiti na vrijednostima i životnim okolnostima”, rekla je Kara Stevens, osnivačica The Frugal Feminista i autorica knjige “Heal Your Relationship With Money”. Jednom kada shvatite da prioriteti drugih ljudi nisu isti kao vaši, “moći ćete bolje identificirati alate … koji za vas imaju najviše smisla.”

Prije izrade financijskog plana, Patrick Yono, osnivač i izvršni direktor tvrtke Sure Life Financial, preporučuje da odredite što vam je važno: kakvu vrstu doma želite? Koja je vrsta ravnoteže između posla i privatnog života najbolja za vas? Koje interese želite ostvariti? Jednom kada imate krajnji cilj, možete smisliti kako zaraditi novac koji vam je potreban, koju vrstu ulaganja učiniti itd.

Stevens je dodao da također moramo biti fleksibilni i reagirati na ono što se događa u našoj svakodnevici i u širem svijetu te da se ne osjećamo vezani našim financijskim “pravilima”.

“Postoji mnogo pravila kada je u pitanju novac, ali nemojte osjećati pritisak da ih slijedite sva”, rekao je Rathner. “Najbolja stvar koju možete ugraditi u svoj osobni financijski plan je fleksibilnost unošenja promjena prema potrebi.”

