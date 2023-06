Kamate rastu, inflacija ne pada: U kakvom su položaju hrvatske banke?

Podijeli :

Financijski analitičar Neven Vidaković u Novom danu govorio je položaju hrvatskih banaka, a komentirao je i pogrešne korake Europske središnje banke u nošenju s krizom.

“ECB je u svom načinu vođenja monetarne politike napravio sve krivo. Onaj dan, 30. 10. 2021. kad je Lagarde izašla i rekla da smo si duboko pogledali u dušu i zaključili da će inflacija pasti je dan koji je pokrenuo slijed događaja koji ne može dobro završiti. Kamatna stopa će narasti možda još jednom ili dva puta i to je potpuno irelevantno. Kad dolazite u banku po kredit, banka gleda dvije stvari. Kamatnu stopu i uvjete kreditiranja. Banke ne gledaju puno kamantu stopu, ali otežani su uvjeti kredita. To će zaustaviti investicije. Druga stvar, put kojim je krenuo ECB, on isisava previše novca prebrzo. Već imate ogromne znakove nelikvidnosti. Sad je kristalno jasno da se u Europi događa Hrvatska 2010. Najgore je što je rast kamatnih stopa tek počeo. ECB i da sad prestane dizati kamatnu stopu, zbog isisavanja novca iz sustva će dovesti do toga da će kamatne stope na državne obveznice narasti”, govori Vidaković.

Znaju li Hrvati baratati svojim novcem: “Izrazito smo financijski nepismeni” Evo koliko dugo morate čuvati plaćene račune ako želite izbjeći ovrhu

“Štediše ne mogu nikako proći jer banke nemaju razloga dići kamatnu stopu na depozite”, kaže na pitanje kako će sve to utjecati na štednje građana.

“Što se tiče druge strane, sve kamatne stope su promjenjive. Ali postoje dvije stope promjenjivosti. One se mijenjaju u svim segmentima kredita. Meni je moja banka ponudila da fiksiram kamatnu stopu po tada nenormalno visokoj stopi. Osoba u banci me pitala jesam siguran da to želim. Ja sam rekao da mi samo daju da potpišem i idem. Danas bi taj kredit bio na šest ili sedam, za godinu dana i osam posto. Ako netko ima promjenjivi kredit koji ističe za tri mjeseca, to nije problem, ali ako ističe za godinu, tri, pet, to postaje problem. Kad tražite kredit, banka vam ne da taj kredit, odnosno, sve je skuplji. Vama se poslovanje automatski smanjuje”, govori.

Govoreći o kreditima, Vidaković kaže: “Nacionalni planovi se temelje na jeftinim kreditima. Otkud ti jeftini krediti? ”

“Inflacija kreira distorzije u ekonomiji koje se prije ili kasnije preliju u politiku. Već to imate s Orbanom i u Poljskoj. Lagarde se stjerala u kut. Rekla je da će spustiti inflaciju na dva posto, ona to ne može napraviti. …Sada mora ići pad standarda. EU već priča da je za sve kriv rast plaća. On mora birati između ekstremne financijske nestabilnosti i rušenja standarda građana. Ide se na urušavanje standarda građana i zato ide tako ekstremno povlačenje novca… U Njemačkoj je osobna potrošnja građana pala 10 posto, a još ih pritišću. To je konstrukcija eura koji ne može eksplodirati nego mora implodirati, a to može samo preko leđa običnih građana”, govori Vidaković.

Na pitanje u kakvom su položaju hrvatske banke, Vidaković kaže: “U odličnom su položaju. Bankarski sektor je narastao, a nisu proporcionalno rasli krediti građanima Banke mogu podnijeti 10-ak milijardi kuna loših plasmana bez ikakvog šoka. Stabilnost banaka nije problem, o tome se nema što razgovarati, tu nema ničeg. Ovo kad se banke zatvaraju, proces je uvijek isti, smanjuju se minusi, garancije, krediti poduzećima, pooštravaju se uvjeti kreditiranja… Potencijalno je problem što se skoro dogodilo, mislim 2012., da banke kažu da su previše izložene državi i da će smanjiti kreditiranje države. To je jedini potencijalni problem. Da se nešto loše dogodi bankama, to bi značilo da je stanje u ekonomiji toliko loše da bi to s bankama bio mali problem u odnosu na sve ostalo”, zaključuje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok