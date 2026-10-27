Novi šef Studenca otkrio što slijedi nakon rezova i zatvaranja trgovina

Najveći pojedinačni učinak ostvaruje se reorganizacijom logistike i prelaskom na hibridni model opskrbe, koji donosi godišnju uštedu od 16,3 milijuna eura. Promjenama je, među ostalim, obuhvaćeno ukupno 380 radnih mjesta u trgovinama i veleprodaji, pri čemu veći dio zaposlenika trgovina koje su zatvorene nastavlja rad u onima u neposrednoj blizini. U logistici, pak, ostaje 181 radno mjesto, a optimizirano je njih 348. U administrativnom dijelu broj zaposlenika smanjen je za 185 ili približno 40 posto.