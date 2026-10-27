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optimizacija poslovanja

Novi šef Studenca otkrio što slijedi nakon rezova i zatvaranja trgovina

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Hina
|
27. lis. 2026. 12:18
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Dusko Jaramaz / Pixsell / ILUSTRACIJA

Predsjednik Uprave Studenca Teo Vujčić izjavio je u utorak da provedene promjene usmjerene na smanjenje operativnih troškova te trgovačke kompanije donose uštede od 33 milijuna eura na godišnjoj razini, a uz dodatne mjere od 2027. očekuje se njihov ukupni godišnji učinak od 41 milijun eura.

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Kako je istaknuo na briefingu za medije na kojem je predstavio rezultate optimizacije poslovanja kompanije, promjene je Uprava provela u nepunih mjesec dana od otvaranja predstečajnog postupka, postavljajući time temelje za izradu plana restrukturiranja.

Hibridni model opskrbe

Najveći pojedinačni učinak ostvaruje se reorganizacijom logistike i prelaskom na hibridni model opskrbe, koji donosi godišnju uštedu od 16,3 milijuna eura. Promjenama je, među ostalim, obuhvaćeno  ukupno 380 radnih mjesta u trgovinama i veleprodaji, pri čemu veći dio zaposlenika trgovina koje su zatvorene nastavlja rad u onima u neposrednoj blizini. U logistici, pak, ostaje 181 radno mjesto, a optimizirano je njih 348. U administrativnom dijelu broj zaposlenika smanjen je za 185 ili približno 40 posto.

Nova tranša novca - u prosincu

Kompanija, navedeno je, intenzivno radi na osiguravanju financijskog rješenja koje bi omogućilo stabilizaciju likvidnosti i dugoročnu održivost poslovanja te su u tijeku razgovori sa zajmodavcima i potencijalnim vlasničkim investitorima o refinanciranju financijskih obveza i osiguravanju novih sredstava. Novu tranšu novca Studenac očekuje u prosincu ove godine kroz privremeno financiranje poslovanja, a potpuno refinanciranje i sporazum s vjerovnicima planirani su u razdoblju između veljače i travnja iduće godine.

Podsjetimo, Trgovački sud u Splitu 29. rujna otvorio je predstečajni postupak nad Studencem, a vjerovnici do sutra mogu prijaviti svoje tražbine.

Teme
financijsko rješenje optimizacija poslovanja predstečajni postupak restrukturiranje smanjenje radnih mjesta studenac

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