Studenac zatvara 79 trgovina, poznate su lokacije

Prema posljednjoj analizi tržišta trgovine na malo mješovitom robom u Hrvatskoj AZTN-a, onim za 2025. godinu, Studenac je bio među prvih Top 5 maloprodajnih lanaca po ostvarenim prihodima u deset županija, uključujući i Grad Zagreb. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji bili su vodeći po tržišnom udjelu, a visoke druge pozicije držali su u Bjelovarsko-bilogorskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji dok su na trećem mjestu po prihodima bili u Zadarskoj, a četvrti u Istarskoj županiji. U Šibensko-kninskoj županiji, gdje su odlučili zatvoriti tri trgovine, lani su držali peto mjesto po ostvarenim prihodima, isto kao i u Ličko-senjskoj.