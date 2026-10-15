konačan popis
Studenac zatvara 79 trgovina, poznate su lokacije
Novi popis obuhvaća 79 trgovina odnosno 25 manje od prvotno najavljenog broja. Prema tome ispada da maloprodajna mreža Studenca sada obuhvaća 1.190 trgovina.
Oglas
Nakon što je Studenac prošlog petka objavio da će u sklopu reorganizacije poslovanja smanjiti maloprodajnu mrežu za 104 trgovine, na posebnoj mrežnoj stranici uspostavljenoj radi informiranja vjerovnika i poslovnih partnera o predstečajnom postupku objavljen je izmijenjeni, konačni popis lokacija predviđenih za zatvaranje.
Novi popis obuhvaća 79 trgovina odnosno 25 manje od prvotno najavljenog broja. Prema tome ispada da maloprodajna mreža Studenca sada obuhvaća 1.190 trgovina, prenosi Novi list.
Studenac je ranije naveo da su odluke o zatvaranju donesene na temelju analize poslovne održivosti i rezultata pojedinih trgovina te njihove uloge u budućoj strukturi maloprodajne mreže.
Najveći broj novozatvorenih trgovina je na području Grada Zagreba, njih 12 dok se po 10 trgovina zatvaraju u Sisačko-moslovačkoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji, njihovom tradicionalnom uporištu, zatvaraju se tri trgovine, u Istarskoj dvije, a na području Primorsko-goranske županije ključ u bravu doživjet će osam Studenčevih trgovina, mahom sve u Rijeci te jedna u Krku. Čini se zanimljivim spomenuti da jedina županija u kojoj Studenac, prema aktualnom popisu, ne planira zatvoriti trgovinu jest Ličko-senjska.
Prema posljednjoj analizi tržišta trgovine na malo mješovitom robom u Hrvatskoj AZTN-a, onim za 2025. godinu, Studenac je bio među prvih Top 5 maloprodajnih lanaca po ostvarenim prihodima u deset županija, uključujući i Grad Zagreb. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji bili su vodeći po tržišnom udjelu, a visoke druge pozicije držali su u Bjelovarsko-bilogorskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji dok su na trećem mjestu po prihodima bili u Zadarskoj, a četvrti u Istarskoj županiji. U Šibensko-kninskoj županiji, gdje su odlučili zatvoriti tri trgovine, lani su držali peto mjesto po ostvarenim prihodima, isto kao i u Ličko-senjskoj.
Nakon što je 29. rujna Trgovački sud u Splitu otvorio predstečajni postupak za Studenac, čime je osigurana deblokada računa, u ovom trenutku teku rokovi za prijave tražbina vjerovnika, zaključno s 28. listopada.
Prilično je dobro i informativno posložena ta posebna stranica Studenca, studenac.restrukturiranje.hr, posvećenoj tijeku predstečajnog postupka. Na ovoj web stranici sadržani su i projcirani rokovi tijeka postupka, slijedom kojih su očekivanja dužnika da bi ispitno-izvještajno ročište, na kojem sud utvrđuje priznate i osporene tražbine, moglo biti održano najranije sredinom veljače ove godine dok se okvirni rok za glasanje o planu predstečajne nagodbe očekuje u travnju ili svibnju.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas