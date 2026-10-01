TEO VUJČIĆ
Ovo je novi šef Studenca
Nadzorni odbor Studenca imenovao je Tea Vujčića predsjednikom Uprave kompanije. Vujčić će biti odgovoran za poslovanje i strategiju Studenca, uključujući financijsko i troškovno restrukturiranje.
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Na toj će poziciji naslijediti Michala Senczuka, koji nakon osam godina odlazi iz kompanije.
Vujčić ima dugogodišnje iskustvo u vođenju i restrukturiranju maloprodajnih i FMCG kompanija. Tijekom karijere vodio je Zvijezdu i Dijamant, a 2017. preuzeo je vođenje Konzuma, u vrijeme restrukturiranja Agrokora.
Nakon toga je kao savjetnik izvanrednog povjerenika za maloprodaju sudjelovao u pripremi i provedbi planova održivosti maloprodajnog segmenta. Karijeru je nastavio na vodećim pozicijama povezanima s transformacijom i razvojem maloprodaje u Hrvatskoj i regiji.
"Studenac ulazi u važnu fazu u kojoj je snažno operativno vodstvo, uz konkretno iskustvo u restrukturiranju maloprodajnog poslovanja od posebne važnosti. Nadzorni odbor dao je Teu Vujčiću mandat za vođenje kompanije, svakodnevnog poslovanja i financijskog restrukturiranja te vjerujemo da ima znanje i iskustvo potrebno za postavljanje temelja dugoročno održivog poslovanja", izjavio je Tomislav Tomljenović, predsjednik Nadzornog odbora Studenca.
Nadzorni odbor zahvalio je dosadašnjem predsjedniku Uprave Michalu Senczuku na njegovu doprinosu kompaniji tijekom proteklih osam godina.
"Preuzimam vođenje Studenca svjestan odgovornosti i izazova koji su pred kompanijom. Moji su prioriteti osigurati kontinuitet poslovanja i opskrbe naših trgovina, nastaviti otvoren i konstruktivan dijalog s dobavljačima, bankama i drugim vjerovnicima te voditi financijsko i troškovno restrukturiranje koje će stvoriti uvjete za dugoročno održivo poslovanje. Studenac ima važnu ulogu za svoje kupce i zajednice u kojima posluje i predan sam tome da kompaniju uspješno provedem kroz ovu fazu te postavim čvrste temelje za njezinu budućnost", izjavio je Vujčić.
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