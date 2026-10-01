Ovo je novi šef Studenca

"Preuzimam vođenje Studenca svjestan odgovornosti i izazova koji su pred kompanijom. Moji su prioriteti osigurati kontinuitet poslovanja i opskrbe naših trgovina, nastaviti otvoren i konstruktivan dijalog s dobavljačima, bankama i drugim vjerovnicima te voditi financijsko i troškovno restrukturiranje koje će stvoriti uvjete za dugoročno održivo poslovanje. Studenac ima važnu ulogu za svoje kupce i zajednice u kojima posluje i predan sam tome da kompaniju uspješno provedem kroz ovu fazu te postavim čvrste temelje za njezinu budućnost", izjavio je Vujčić.