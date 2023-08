Novi val poskupljenja? Vremenski fenomen mogao bi snažno utjecati na cijene

Podijeli :

Ovogodišnji pakleni vremenski fenomen El Niño mogao bi snažno pojačati učinke na globalne cijene hrane. Uz to, ne treba zaboraviti ni na indijsku zabranu izvoza riže te povlačenje Rusije iz crnomorskog sporazuma o žitaricama, a sve to bi zajedno moglo potencijalno potaknuti inflaciju na tržištima u razvoju.

Kako piše Financial Times, počevši od rujna, El Niño bi mogao donijeti mjesece ekstremne vrućine u dijelove Južne Azije i Srednje Amerike, kao i obilne padaline iznad Anda.

Taj fenomen obično remeti cikluse usjeva i vjerojatno će dodatno opteretiti globalnu proizvodnju hrane i cijene nakon što su obilne kiše prisilile Indiju da zabrani izvoz bijele riže, a Rusija je uz to bombardirala ukrajinske žitne terminale.

Tri šoka

U kombinaciji, tri šoka mogla bi potaknuti inflacijska očekivanja kućanstava u siromašnijim zemljama u kojima hrana obično čini oko 30 posto tipične potrošnje na potrošna dobra i usluge – dvostruko više nego u razvijenim gospodarstvima, navodi FT.

Sve to bi moglo povećati pritisak na središnje banke tržišta u nastajanju da zadrže više kamatne stope duže vrijeme, izazivajući volatilnost na lokalnim tržištima dionica i državnih obveznica čija će cijena biti smanjena kasnije ove godine.

Međutim, “samozadovoljni” ulagači tek trebaju procijeniti kako će čarolija ekstremnih vremenskih prilika utjecati na robna i financijska tržišta, rekla je Zanna Aleksahhina, analitičarka za žitarice u grupi za istraživanje roba Mintec.

“Gledamo vremenske prognoze za dva do šest tjedana unaprijed kao ludi, one će biti ključne. No, tržište još ne želi uzeti u obzir bilo kakvu premiju za rizik”, kazala je.

Cijene već rasle

Potezi Indije i Rusije već se počinju odražavati na svjetskim cijenama hrane. FAO indeks cijena hrane Ujedinjenih naroda pao je 26 posto između ožujka 2022. i lipnja, ali je porastao 1,3 posto u srpnju, jer su cijene biljnog ulja skočile 12,1 posto.

Međunarodne cijene pšenice porasle su 1,6 posto, i to prvi put od prosinca, a FAO indeks cijena riže porastao je 2,8 posto i to na najvišu razinu od rujna 2011.

Globalne referentne cijene kakaa porasle su s oko 2400 na oko 3500 američkih dolara na najvišu razinu od 2011.”, El Niño povećava rizik za usjev u nadolazećoj godini”, rekao je Jonathan Haines, viši istraživački analitičar za platformu Gro-Inteligencija koja nalizira više od 40 000 izvora za aplikacije, uvide i modele predviđanja u hrani, klimi i poljoprivredi.

El Niño još nije na vrhuncu

“El Niño obično doseže vrhunac od studenog do veljače, ali implikacije na inflaciju hrane, fiskalne proračune, monetarnu politiku, BDP i trgovinu, osobito na tržištima u razvoju, traju dulje”, rekla je Laura Sanchez, voditeljica istraživanja održivog kapitala za Ameriku u Morgan Stanleyju.

Suočene s jakim El Niñom, “središnje banke tržišta u nastajanju morale bi dulje držati visoke kamatne stope kako bi se borile protiv dugotrajnije inflacije”, rekla je Diana Iovanel, tržišna ekonomistica u Capital Economicsu, dodajući da to može povećati zaduživanja država.

U lipnju je Shaktikanta Das, guverner Indijske središnja banke, rekao da postoji “zabrinutost” zbog sušnijeg vremena uzrokovanog El Niñom kasnije ove godine. Dva dana kasnije, tajlandski odbor za monetarnu politiku naveo je da postoji mogućnost za potencijalni udar na cijene sirove hrane.

I Središnja banka u Brazilu je istaknula da postoji neizvjesnost oko toga kakav će učinak imati ovaj vremenski fenomen. Ehiwario Efeyini, viši analitičar tržišne strategije u BofA, očekuje veću potražnju za gnojivima, pesticidima i genetski modificiranim sjemenkama.

El Niño neće utjecati samo na cijene hrane?

JPMorgan navodi da bi se utjecaj El Niña mogao proširiti i izvan hrane te da su analize u prethodnim razdobljima kada je ovaj fenomen bio prisutan pokazale da je El Niño bio povezan i s višim globalnim cijenama gume, drveta i cinka, piše FT.

U Australiji, El Niño obično donosi obilne oborine zapadnoj regiji Pilbara, gdje se nalaze goleme rezerve željezne rude. Australija čini otprilike 60 posto pomorskog tržišta željezne rude, što znači više cijene u slučaju vremenskih nepogoda.

Sve ove učinke dijelom bi mogla osjetiti i razvijena tržišta. Dijelovi Srednje Amerike za koje se očekuje da će El Niño donijeti ekstremnu vrućinu već se bore s tako ozbiljnom sušom da su vlasti na Panamskom kanalu prijelaza.

Potražnja za ukapljenim prirodnim plinom koji se prevozi tankerima koji čekaju s obje strane trgovačke rute neizbježno bi se povećala ako El Niño izazove hladniju zimu u Europi, kao što je bio slučaj u prošlosti.

“Sada smo u svijetu prepunom rizika i viših cijena”, rekao je Joe DeLaura, viši energetski strateg u Rabobanku.

