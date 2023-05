Ekonomist o poreznoj reformi: “Osobno se izlažem gnjevu premijera, nije u pravu”

Podijeli :

Reporterka N1 Vesela Šegvić u Dnevniku je razgovarala s profesorom s Ekonomskog fakulteta u Splitu Željkom Garačom koji je objasnio što će porezna reforma značiti za građane.

Prof. Garača kaže: “Bio sam jedan od glasnijih kritičara prijedloga koji je cirklurirao u medijima, ali sad bih započeo dobrom stranom ovih promjena, a to je povećanje osobnog odbitka, odnosno onaj dio na koji se neće plaćati porez. On je povećan, a po mom sudu je mogao biti povećan još više. Bar za ukupno 20%. Argument je zato što je od zadnjeg utvrđivanja osobnog odbitka prošlo dovoljno vremena da je inflacija kumulativno bila preko 20%, tako da mislim da je stari osobni odbitak trebalo povećati bar 20%. Međutim, rađene su promjene i koeficijenata i osnovica i drugačiji izračun, tako da je teško biti kategoričan kako će se to odraziti na svakog pojedinačnog građanina”.

Profesor smatra da bi povećanje osobnih odbitaka posebno za obitelji s djecom moglo biti i veće nego što se u prvi mah moglo pomisliti pa kaže: “Da je to povećanje nešto veće, tu je mogla i završiti porezna reforma kako smo je predstavili. Ovo drugo što se događalo vezano za porez na dohodak, prirez, itd., ja bih nazvao pretakanjem iz šupljeg u prazno pri čemu se uvijek nešto prolije. Pogotovo veliki gradovi su svoju potrošnju dobrim dijelom vezali uz prirez koji se ukida. Vlada je najavila da bi zato moglo doći do povećanja plaća građanima, no teško da će neki od velikih gradova odustati od mogućnosti da povećaju stopu poreza na dohodak i time dijelom kompenziraju prihode koje gube zbog nedostatka prihoda”.

Profesor ističe: “Evo sad se ovdje osobno izlažem gnjevu premijera koji je danas bio vrlo ljut na one koji šire dezinformacije i ne znaju ništa, da će naprosto ta stopa povećanja poreza na dohodak kompenzirati odgovarajući gubitak prihoda od prireza. Oni će u iznosu biti isti, a razlika je u tome što je prirez kompletno pripadao gradovima i općinama, a porez na dohodak dijelom ide prema državi, pa ga onda ona raspoređuje dalje. Odnosno samo 74% poreza na dohodak ostaje u gradovima. Znači nužno će se javiti minus kod novog obračuna”.

Na pitanje o tome želi li Andrej Plenković time nauditi gradovima, s obzirom na to da HDZ nije na vlasti ni u jednom velikog gradu Hrvatske, profesor kaže: “Ja se ne bih upuštao u političke spekulacije, premda računica pokazuje da će veliki gradovi izgubiti s ovom reformom na svojim vlastitim prihodima. To se može nazvati, imate veću autonomiju, ali možete uprihoditi manje novaca. Koliko manje, to je vaša odluka. Mislim da tu premijer nije u pravu. Mene je to osobno pogodilo jer me indirektno svrstao u neznalice, lažljivce i one koji šire dezinformacije, a mislim da to jednom starom profesoru emeritusu nije primjereno to govoriti. Iza toga vjerojatno stoji da ga netko nije dobro brifirao po tom pitanju.

Taj manjak će se morati nadoknaditi na jedan od sljedećih načina, kaže profesor: “Bilo povećanjem cijena komunalnih usluga, bilo odustajanjem od projekata ili usluga koje su gradovi davali građanima. Sve ono što će građani dobiti kroz porezno rasterećenje će morati potrošiti na skuplje usluge ili će imati lošije uvjete življenja”, objašnjava Garača.

