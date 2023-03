Potraga se sezoncima već počela: Ovo su najtraženija zanimanja

Podijeli :

Izvor: N1

Nova turistička szona je pred vratima, a stari problemi ostaju. Prije svega - radna snaga. Najmanje 35.000 sezonskih radnika tražit će se ove godine i dok bi pomak moglo donijeti najavljeno ubrzanje izdavanja dozvola za strance, mnoge kompanije dižu plaće i već sada se otimaju za najbolje učenike.

Zima, vjetar, more tuče. Čini se daleko do sezone. No opatijski hoteli već vape za radnicima, i vabe nove generacije. Mladi Marco gleda napeto u tanjure, postat će i on chef, kad-tad.

“Uvijek sam bio u kuhinji kada bi mama, tata ili nono kuhali i pomagao im te bi se uvijek igrao s paštom od svih igračaka”, kaže Marco Galotto, učenik 1. razreda kuharskog smjera.

I kuhari imaju dobre plaće?! “Ja mislim da imaju zato jer smo jako traženi trenutno”, dodaje.

Koja su najtraženija zanimanja?

I kuhari, i konobari, spremačice, recepcioneri. Svi praktički nedostaju.

Počela potražnja za sezonskim radnicima. Ovo su najtraženija zanimanja Austrija traži 40.000 sezonaca, Njemačka 50.000… Ovo su najtraženija zanimanja

Turizam ne propada, shvatili su to i đaci i njihovi roditelji. Nakon sušnih godina , opet se upisuju neka stara zanimanja.

“U ovoj trenutnoj školskoj godini interes je bio vrlo velik, upisali smo sve u prvom upisnom roku, i naročitio nas je iznenadio povratak upisa za zanimanje konobar”, navodi ravnateljica Ugostiteljske škole Opatija Sibila Roth.

Potražnja veća nego lani

“Ne može Ugostiteljska škola u Opatiji zadovoljit sve potrebe ugostiteljstva i turizma na području Primorsko-goranske županije, odnosno našeg Kvarnera, s obzirom na količinu hotela, restorana koji se otvaraju, apsolutno ne”, ističe pročelnica za školstvo PGŽ Edita Stilin.

Potražnja je već panična. Lani je putem HZZO-a podneseno više od 45 tisuća zahtjeva za sezonski posao. Ove godine, to će još narasti za 10 posto, procjena je. No, poslodavac mora biti pošten.

“Ako kompanija radi s djelatnicima, ima dobar pristup, ona je dobar poslodavac zasigurno se ti djelatnici onda i vraćaju iz godine u godinu u istu kompaniju”, kazala je Leila Štrus, predstavnica hotelijera.

Hoćete reći ima i loših poslodavaca? “Tržište je veliko, prema tome, je ne bih ulazila u to tko je lošiji, a tko je bolji”, dodaje ona.

Može li Opatija ostati bez kvalitetnih radnika?

Naposljetku, može li Opatija, koja, kao, predstavlja ekskluzivnu, vrhunsku kvalitetu, ostati onda bez radnika isto takve kvalitete? Može.

“Nije dovoljno samo radno mjesto, važno je osigurati uz radno mjesto i stanovanje. I tu je zadatak mene kao gradonačelnika, jedinice lokalne samouprave da nađemo model izgradnje stanova koji će biti sufinanciran ne samo od strane lokalne i regionalne samouprave i države već i od budućih poslodavaca”, objašnjava Fernando Kirigin, gradonačelnik Opatije.

Čovjek, ključ uspjeha u turizmu, kaže slogan. Ni država ni poslodavci nisu se brinuli o tome. I sad lijepo dolazi na naplatu…

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Žena preminula od ozljede na radu, kolege se požalile na teške uvjete u tvornici Europski tužitelji objavili izvješće: Hrvatska pod drugom najvećom istragom Beroš rasterećuje obiteljske liječnike, evo što se sve mijenja