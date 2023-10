Radnici A1 sutra prosvjeduju za veće plaće i kolektivni ugovor

Podijeli :

Goran Stanzl/PIXSELL

Hrvatski sindikat telekomunikacija (HST) u petak je najavio sutrašnji prosvjed u centru Zagreba kojim će se tražiti veće plaće i kolektivni ugovor u telekomu A1 Hrvatska, ali ujedno i bolji uvjeti za sve potplaćene radnike u telekomunikacijskoj i IT djelatnosti.

“To je prosvjed radnika A1 Hrvatska, ali i svih potplaćenih radnika u telekomunikacijskoj i IT djelatnosti”, istaknula je na konferenciji za medije predsjednica HST-a Vesna Mamić, napomenuvši da će se prosvjed održati na Svjetski dan dostojanstvenog rada.

Najavila je da će sindikat do kraja ove godine krenuti u pregovore s Hrvatskim Telekomom, Telemachom te drugim kompanijama u kojima ima članove, izrazivši nadu da će se uskoro krenuti u pregovore i za granski kolektivni ugovor u sektoru telekomunikacija.

Radnici A1 najavili štrajk: “Radimo, a živimo na rubu siromaštva”

Prosvjednici će se okupiti u 10,45 sati kod Meteorološke stanice na Zrinjevcu te u povorci krenuti Praškom ulicom do Trga bana Jelačića, a potom do Gajeve 2, ispred prodajnog mjesta A1 Hrvatska. Nakon govora sindikalnih čelnika i povjerenika, prosvjednici će se oko 11,45 sati zaputiti u prosvjednu šetnju Gajevom, Bogovićevom, Margaretskom, Ilicom, Trgom bana Jelačića te ponovo do Gajeve 2, najavila je Mamić, istaknuvši i brojnu podršku koju su dobili od brojnih sindikalnih organizacija iz Hrvatske i Europe.

Prosvjedom će se od Uprave A1 Hrvatska zahtijevati prvi kolektivni ugovor te isti oni standardi koje uživaju zaposlenici A1 u Austriji.

“Oni imaju kolektivni ugovor i njihove plaće se usklađuju s troškovima života, a ovdje poslodavac ne želi pregovarati”, rekla je Mamić, ustvrdivši i da ih je Uprava A1 natjerala na prosvjed, s “obzirom da više od godinu dana opstruira pregovore za kolektivni ugovor”.

Uz poruku da ne žele da zaposlenici A1 Hrvatska budu “radnici drugog reda”, iz sindikata zahtijevaju povećanje najmanjih plaća u kompaniji, koje se kreću od 756 eura bruto i koje mahom dobivaju agenti u kontakt centrima, ali i plaća inženjera.

“Sve su to plaće koje su nedovoljne za tako visoko profitabilnu kompaniju kao što je A1 Hrvatska”, poručila je Mamić, ustvrdivši da u A1 dobre plaće imaju samo menadžeri.

Pritom je razgraničila plaće od ukupnih primanja, s obzirom da poslodavac primjerice isplaćuje troškove za topli obrok i prijevoz, rekavši da takvi dodaci ne ulaze u osnovicu za bolovanje, prekovremeni rad, mirovinsko osiguranje ili za kreditnu sposobnost.

“Mi želimo da se povećaju plaće radnika (…) jer s ovako mizernim plaćama ljudi će jednom tako imati i mizerne mirovine”, naglasila je, navevši da je u HST učlanjeno oko 840 radnika A1 Hrvatska.

Osim niskih plaća, Mamić je apostrofirala i “izuzetno teške i stresne uvjete rada” u kompaniji.

Potvrdno je odgovorila na novinarsko pitanje je li ih tko kontaktirao iz A1 Hrvatske od posljednje konferencije za medije, koju su održali prije oko tri tjedna, najavivši da bi se slijedeći sastanak s Upravom trebao održati 11. listopada.

Iz A1 Hrvatska, zamoljeni za komentar tvrdnji iznesenih na konferenciji za medije, poručili su da, s obzirom na materijalna i ostala prava zaposlenika A1, za ovaj prosvjed nema nikakvog razloga.

Ključa u A1: Sindikat piše kaznene prijave protiv Uprave, prijeti i prosvjedom

Hrvatski sindikat telekomunikacija iznosi paušalne i iskrivljene činjenice te, koristeći zaposlenike A1, želi stvoriti pritisak za kolektivne pregovore koji im slijede u drugim telekomima i IT kompanijama, ustvrdili su iz A1.

“Sindikat je dobro upoznat s primanjima u A1 te namjerno zanemaruju dodatke koji su zajamčeni svim zaposlenicima. Minimalna primanja za poslove najmanje složenosti i zahtjevnosti u A1 Hrvatska trenutno iznose 768 eura neto, što je 34 posto više od državnog minimuma. Prosječna primanja u A1 su za 33 posto veća od prosjeka u Republici Hrvatskoj. Za poslove veće složenosti i gdje su potrebna posebna znanja primanja su znatno veća”, poručili su iz A1, istaknuvši da su u posljednje dvije godine uložili dodatnih sedam milijuna eura u primanja, što je, ustvrdili su, najviše po zaposleniku u sektoru telekomunikacija.

Uprava A1 Hrvatska odavno je spremna potpisati kolektivni ugovor i poziva HST da potpiše izjavu o povjerljivosti osjetljivih podataka koji će im biti dostupni u pregovorima i da se vrate pregovorima u dobroj vjeri i na korist svih zaposlenika A1, zaključuju iz A1 u odgovoru Hini.

