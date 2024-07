Olakšanje za vozače: Stižu nova pravila o osiguranju automobila

Podijeli :

Dolazi novi pravilnik u slučaju nesreća u prometu koji bi trebao olakšati život svim sudionicima u postupku isplate šteta. Olakšavat će posao oštećenima i propisivati brojne obveze osiguravajućim društvima.

“Kroz ovaj pravilnik se išlo na višu transparentnost i informiranost oštećenih osoba o tome kakvi su postupni koraci unutar društva za osiguranje da dođete na kraju do onoga što želite, ili do isplate ili do stvarnog popravka automobila”, objasnila je za Dnevnik.hr Anamarija Staničić, članica Upravnog vijeća Hanfe.

Pravilnik ide na ruku vozačima, no praksa je do sada znala biti poprilično bolna za oštećenike.

“Popravak automobila kojemu je oduzeta prednost, imao je samo materijalnu štetu srećom, odužio se na gotovo šest mjeseci”, upozorio je Ante Radić iz Auto motor i sport.

