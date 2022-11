U prvih devet mjeseci u svijetu putovalo 700 milijuna turista, najviše u Europ

Podijeli:







Izvor: N1

U prvih devet ovogodišnjih mjeseci svijetom je putovalo otprilike 700 milijuna turista, što je 133 posto više nego u isto vrijeme 2021., ali i na razini 63 posto zabilježenog u pretpandemijskoj 2019., izvijestili su u srijedu iz Svjetske turističke organizacije (UNWTO).

Na temelju novih, privremenih rezultata svog svjetskog turističkog barometra, kao i procjena panela turističkih stručnjaka, UNWTO procjenjuje da bi do kraja 2022. moglo doći do određenog smanjenja putovanja po svijetu zbog izazova vezanih uz gospodarsku krizu, visoku inflaciju i rat u Ukrajini, a to utjecati na turistički promet i u 2023.

Ipak, unatoč svim tim izazovima, koji usporavaju oporavak turizma na globalnoj razini, iz UNWTO-a ističu da bi prihodi od izvoza od turizma do kraja ove godine mogli dosegnuti 1.200 do 1.300 milijardi američkih dolara, što bi bilo oko 70 posto više nego u 2021., te na razini od 70 do 80 posto od ukupnih 1.800 milijardi dolara prihoda ostvarenog globalno u 2019.

UNWTO očekuje i da će do kraja godine u svijetu biti zabilježeno ukupno više od 900 milijuna turističkih dolazaka te će tako njihov broj dosegnuti razinu od 65 posto iz predpandemijske 2019.

Europa s najviše turista i najbliže rezultatima iz 2019.

Gotovo 50 posto od ukupnih turističkih dolazaka u svijetu u prvih devet mjeseci, ili njih 340 milijuna ostvareno je samo u trećem tromjesečju 2022.

Više od polovine svih koji su do kraja rujna putovali svijetom, odnosno njih 68 posto ili 477 milijuna bilo je u Europi, koja time zadržava lidersku poziciju među svim svjetskim regijama, kao i najvećim dostizanjem od 81 posto razine tog prometa iz 2019.

Uz to, Europa je zabilježila i posebno snažan učinak samo u trećem tromjesečju, kada je broj dolazaka turista dosegnuo gotovo 90 posto razine iz 2019.

U odnosu pak na isto vrijeme 2021., u Europi je do kraja rujna ove godine bilo 126 posto više turista, za što iz UNWTO-a kažu da je potaknuto snažnom potražnjom unutar same Europe te putovanjima iz SAD-a.

Bliski istok po rezultatima slijedi Europu, jer je ta regija zabilježila čak 225 posto više dolazaka turista do rujna u odnosu na isto razdoblje 2021., odnosno 77 posto razine prije pandemije.

Rast dolazaka međunarodnih turista u odnosu na 2021. imala je i Afrika, od 166 posto, te Amerika od 106 posto, čime su i na 63 odnosno 66 posto prometa 2019.

I u regiji Azija i Pacifik turista su imali oko 230 posto više nego u 2021., jer su se mnoga odredišta otvorila i prvi puta od početka pandemije, uključujući i Japan, ali sve je to još daleko od rezultata 2019., za kojom ta svjetska regija zaostaje oko 83 posto, pri čemu Kina, kao jedno od ključnih tržišta za svjetsku turističku potrošnju, i dalje ostaje zatvorena.

Iz UNWTO-a iznose i da su neke podregije u svijetu imale i bolje rezultate od regija, poput zapadne i južno mediteranske Europe, u kojima je dostignuto 88 odnosno 86 posto predpandemijskih dolazaka turista.

Među onima koji su, pak, postigli značajan porast prihoda od međunarodnog turizma u prvih devet mjeseci 2022. UNWTO izdvaja Srbiju, Rumunjsku, Tursku, Latviju, Portugal, Pakistan, Meksiko, Maroko i Francusku., dok su među turistima s najvećom potrošnjom istaknuti oni iz Njemačke, Belgije, Italije, SAD-a, Katra, Indije i Saudijske Arabije.