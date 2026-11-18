FINANCIJSKA (NE)STABILNOST
Vujčić otkrio što najviše prijeti eurozoni: Tri su velika rizika, a jedan posebno zabrinjava
Gospodarstvo eurozone pokazalo je otpornost unatoč energetskim šokovima, trgovinskim napetostima i klimatskim ekstremima, no suočava se s ozbiljnim rizicima, upozorio je potpredsjednik Europske središnje banke (ECB) Boris Vujčić predstavljajući najnoviji pregled financijske stabilnosti.
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Vujčić je istaknuo da su gospodarski pokazatelji od srpnja do listopada nadmašili tržišna očekivanja, ali je upozorio da bi dugotrajna geopolitička i trgovinska neizvjesnost mogla ugroziti gospodarski rast i potaknuti inflaciju.
ECB pritom izdvaja tri ključna rizika za financijsku stabilnost eurozone.
Tri rizika
Prvi je mogućnost naglog pada vrijednosti ulaganja povezanih s umjetnom inteligencijom. Visoka očekivanja budućih zarada tehnoloških kompanija povećavaju opasnost od iznenadnih tržišnih korekcija.
Drugi rizik odnosi se na rast javnog duga. Viši troškovi zaduživanja mogli bi dodatno opteretiti prezadužene države i narušiti povjerenje ulagača. Vujčić je posebno upozorio na rast razlike između prinosa na njemačke i francuske državne obveznice.
Treći rizik povezan je s bankama i nebankarskim financijskim institucijama, koje su sve izloženije tržišnim poremećajima. Posebnu zabrinutost izazivaju visoka zaduženost pojedinih investicijskih fondova i mogućnost naglog povlačenja kapitala, piše novinar tportala Milan Dalmacija.
Sukob na Bliskom istoku dodatna prijetnja
Vujčić je upozorio i da bi sukob na Bliskom istoku mogao pogoršati financijske uvjete te povećati kreditne rizike, što bi se moglo odraziti na poslovanje banaka.
Naglasio je da očuvanje otpornosti bankarskog sustava mora ostati prioritet, uz odgovarajuće kapitalne rezerve i održavanje strogih standarda kreditiranja.
ECB također poziva na bolji nadzor nebankarskog financijskog sektora, veću dostupnost podataka i snažniju međunarodnu razmjenu informacija kako bi se na vrijeme prepoznali potencijalni sistemski rizici.
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