Bivši financijski šef EU-a upozorava na novu krizu: "Zabrinut sam jednako kao Draghi"

Financije većine europskih vlada previše su opterećene da bi mogle podnijeti velik dio tog tereta nakon što su potrošile goleme iznose kako bi zaštitile građane i poduzeća od posljedica pandemije i dva energetska cjenovna šoka od 2022. godine. Rast kamatnih stopa, kojim se nastojala suzbiti inflacija, dodatno je povećao troškove zaduživanja i servisiranja javnog duga.