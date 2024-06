Zabrinutost u Plinari: “Grad i Holding tvrde da uprava nije kriva. Onda nisu ni radnici”

Podijeli :

Predsjednik Sindikata distribucije plina i plinske tehnike Hrvatske (SDPPTH) Vlatko Kottnig u Novom danu s Mašenkom Vukadinović komentirao je opskrbu plinom u Zagrebu i prosvjed zaposlenika u Gradskoj plinari Zagreb opskrba (GPZO) zbog straha da će u novonastaloj situaciji ostati bez posla.

Prosvjed je uslijedio desetak dana nakon što je ova GZPO izgubio na natječaju, zbog čega će od jeseni stanovnike glavnog grada plinom opskrbljivati poduzeće Međimurje plin iz Čakovca. Iako šef gradske plinare Zagreb Jeronim Tomas tvrdi da razloga za zabrinutost nema, Kottnig tvrdi drugačije. Također, naglašava da se na zaposlenike radi pritisak.

“Direktor Tomas, koji je to opovrgnuo, laže. Prvi pritisci su počeli kad su radnici počeli iznositi neke informacije prema javnosti. Kad je ta lavina krenula, radnici su se oslobodili i to su potvrdili, na što sam upozorio u Skupštini”, izjavio je Kottnig i objasnio o čemu se radi:

“Radnicima je poslan e-mail iz pravne službe da ne iznose podatke o natječaju jer se radi o tajnim podacima, što nije točno jer da bi nešto bilo tajno, to se tako mora klasificirati. Također, svi ti podaci su javno dostupni. Radnici su komentirali vodstvo uprave i da ne radi dobro svoj posao, što je rezultiralo svime ovime. Tad je stigao prijeteći e-mail i to smo shvatili jako ozbiljno.”

Zašto se ne vjeruje upravi, iz kojeg konstantno stižu poruke da razloga za brigu nema i da neće biti otkaza?

“Ne vjeruju im jer su 2022. prošli proces zbrinjavanja radnika. Kolektivni višak, koji ni tad nije proveden sukladno zakonu. Ne vjeruju im ni jer su svjesni da je do 1. listopada ostalo tri mjeseca, gdje postoji velika borba po tržišnim osnovama za opskrbu plinom. U ta su tri mjeseca mirni, a nakon sve ovisi koliko će GZPO privući korisnika. Tad će se i vidjeti postoje li viškovi. Zato direktor nije htio reći da može radnicima garantirati ostanak na poslu u narednih godinu, dvije, tri…”

Nije nikakva opasnost za krajnje korisnike plina, dobit će ga. A dobit će i na odluku hoće li nastaviti uz GZPO ili će uz međimursku tvrtku. Oni koji ne donesu nikakvu odluku, njima će plin opskrbljivati Hrvatska elektroprivreda (HEP). Naravno, sve će ovisiti o cijeni, iako su razlike male.

Što se radnika tiče, oni bi mogli biti višak pa za njih postoji opasnost. Iako se govori o tome da će eventualni viškovi biti raspoređeni u druge Holdingove podružnice, Kottnig nema previše povjerenja.

“Gradonačelnik je to rekao, ali iza toga ne stoje nikakve garancije. Pretežno se radi o ljudima s visokom stručnom spremom jer su to posebni poslovi. Što ako će im se nuditi da kose travu? To nije prihvatljivo jer radnici nisu krivi za ovu situaciju. Ako gradonačelnik i Holding smatraju da uprava nije odgovorna, svakako nisu ni radnici pa se za njih moraju pronaći sredstva da nastave raditi.”

I Međimurje plin ima nekoliko mjeseci za pronaći zaposlenike jer im njih nedostaje. Možda bi neki od radnika mogli raditi tamo?

“To je jedna od opcija, ali to je nesigurno. Ne znamo ni koliko će Međimurje plin dobiti kupaca u Zagrebu i koliko će ljudi trebati. Naravno, to je jedno od rješenja koje se može razmatrati. Ali i tu se radi o apsurdu cijelog natječaja, gdje je firma dobila posao, a nema ljudske resurse, nema dozvolu za obavljanje djelatnosti i nije podijelila firmu, što mora.”

Uprava tvrdi da nije mogla s nižom cijenom od ponuđene na natječaju jer bi se inače poslovalo s minusom.

“Naravno da uprava mora opravdati poslovne odluke, a imaju li one smisla ili ne, neka procijeni javnost. Mi kao sindikat smo procijenili da se radi o običnim izlikama jer ako se na drugom natječaju išlo s nižom cijenom, zašto se to nije učinilo i na prvom? Jesu li htjeli ostvariti dodatni prihod… to ne bi trebalo biti tako, on mora biti takav da se pokriju troškovi i građanima ponudi najniža moguća cijena.”

Na kraju je najavio da će se aktivnosti sindikata nastaviti.

“Velika većina radnika, njih više od 70 posto, traži smjenu uprave jer je smatraju nekompetentnom. Komunicirali smo s radnicima, njih 50 posto potpisalo je peticiju. Uprava je to neutralizirala da je preko svojih poslušnika išla među ljude i poručila da će oni koji idu kontra nje, završit će na crnoj listi. Osjećaj je kao da smo u Sjevernoj Koreji, a ne u Hrvatskoj”, zaključio je Vlatko Kottnig.

