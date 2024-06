Kandidatura Marije Selak Raspudić: “Bila bi optimalan kandidat i izvrsna predsjednica”

Podijeli :

Nezavisni saborski zastupnik Nino Raspudić komentirao je u Novom danu s Mašenkom Vukadinović aktualne teme: Izbor ustavnih sudaca, vlast HDZ-a i DP-a, ali i predsjedničke izbore koji bi se trebali održati krajem godine, a na kojima bi, sve je izglednije, jedna od kandidatkinja za mandat na Pantovčaku mogla biti i Marija Selak Raspudić.

Što se tiče dogovora o ustavnim sucima za koji je Peđa Grbin, uskoro bivši šef SDP-a, kako se više neće dati izigrati i pristati na političku trgovinu jer je to greška koju su jednom počinili, Raspudić kaže: “Grbin je najavio da se neće kandidirati za predsjednika SDP-a pa moguće da on ni neće biti akter tih dogovora. Dosadašnje iskustvo je loše, Ustavni sud je parkiralište za islužene kadrove HDZ-a i SDP-a, ti ljudi su puno puta degradirali tu instituciju i mi nismo neskloni tome da se taj sud ukine i da se ovlasti prebace na Vrhovni sud.” Dodaje i kako je jasno da su oni (ustavni suci, op. a.) produžena ruka politike.

N1 Komentar: Izbor ustavnih sudaca ne bi trebala biti trgovina

“Ako vi teoretski imate USUD u kojemu su pravni stručnjaci, za očekivati je da bude konsenzusa kad pretresu neke bitne stvari. A u zadnje vrijeme de facto imamo preslikanu situaciju iz Sabora i preglasavanje većine nad manjinom. … Ustavni stručnjaci koji su najbučniji u javnosti su pretendenti na mjesto u Ustavnom sudu i traže ruku politike koja će ih pomilkiti. Nadam se da ćemo čista srca moći dići ruku za ustavne suce, ali dosadašnje iskustvo govori drugačije. Činjenica da HDZ i SDP već trguju oko ustavnih sudaca i da SDP i Možemo daju iznenađuje izjave da bi podržali Pupovca za predsjednika Odbora za ljudska prava, iako je on de facto pripadnik većine…”, govori.

Suradnja HDZ-a i DP-a

Govoreći o suradnji HDZ-a i DP-a koji zajedno sjede u Vladi, Raspudić se osvrnuo na zahtjeve DP-a koji uključuju i otvaranje muzeja posvećenog žrtvama totalitarnih režima, osobito komunizma, ali i izmjene Zakona o grobljima kojima će se omogućiti uklanjanje četničkih spomenika u Hrvatskoj.

Analitičar o DP-ovcima: Vape za sezonom kiselih krastavaca

“Ništa oni nisu postigli osim što su postigli dodatnu situaciju političkog licemjerja. Pupovac nije smio glasati za vladu koju podržava, a HDZ skače sam sebi u stomak. Grobovi se ne diraju, od Antigone do danas to znamo, ali ne mogu se grobovi koristiti da bi se slavilo nešto pogrešno. Čak je i Milanović bučao o tome prije nekoliko godina. I sad HDZ čini kompromis oko toga? Je l’ HDZ-u drag četnički spomenik (onaj Vukašinu Šoškočaninu u Borovu Selu, op. a.) pa sad čini ustupak da se taj spomenik makne? Očito je da postoji 3P koaliciija i da se sad dovijaju kako svojoj publici predstaviti da to nije. Očito je da su preko noći zaboravili sve što su tražili i da su dograbili dio kolača vlasti”, kaže.

“U slučaju dogovora HDZ-a i DP- riječ je isključivo o poslovnom dogovoru i komadanju vlasti. Program Vlade je program HDZ-a. Važno je deskonstruirati taj pojam stabilnosti. Kad nemate što drugo reći, onda imate stabilnost. Stabilno loše, stabilno korumpirano i stabilno stanje kroz koje će za 15 godina u Hrvatskoj ostati milijun ljudi”, govori Raspudić i dodaje: “Skloniji sam dinamici nego ustajalim baruštinama. Italija je bila vrlo nestabilna, a mi smo imali vrlo stabilnu partiju od 40 godina, puno se bolje živjelo u Italjii. Stabilnost sama po sebi ne znači ništa.”

“Predsjednik vlade je stabilno stabilan”, kaže uz osmijeh.

Predsjednički izbori

Biračko tijelo ne drži sva jaja u istoj košari, kaže Raspudić i objašnjava da zato, uglavnom, bira predsjednika iz stranke koja nije na vlasit.

“HDZ već dugo funkcionira kao autoritarna struktura koja ima velikog vođu koji ne trpi nikog pored sebe. Imaju problem kakav postoji i u Gradu Zagrebu, nemaju dobrog kandidata”, kaže.

Tvrda kohabitacija

Na pitanja o tome tko bi trebao biti izazivač Zoranu Milanoviću, odluči li aktualni predsjednik krenuti po još jedan mandat, Raspudić kaže: “Izazivač bi trebao biti netko kome će državni interes biti važniji od njegove trenutne prosudbe. Mi imamo situaciju da se ne mogu imenovati veleposlanici i konzuli i vojska je trpila zbog takvog odnosa. Ali imamo mogućnost to promijeniti. Za razliku od parlamentarnih izbora, kod predsjednikčkih izbora je to čišće, cijela je Hrvatska jedna izborna jedinica i legitimitet je čišći i jasniji.”

Selak Raspudić prozvala vladajuće: Hitno im je povećati plaću Miliću, a ne omogućiti djeci osobne asistente

“Predsjednik ima vrlo male ovlasti, ali ima vrlo veliki legitimitet. Tu je nešto potrebno dovesti u sklad”, upozorava zastupnik.

Što se tiče predsjednika Milanovića, Raspudić kaže kako je loše što se aktivirao kao partikularni akter u kampanji za parlamentarne izbore. “Odmah smo rekli da je to problematično. Kad govorimo o kršenju Ustava – pa i HDZ je kršio Ustav. Htjeli su nam bez dogovora s predsjednikom Republike gurnuti ovu obuku ukrajinskih vojnika, nema to što Sabor odlučivati”, kaže.

O tome hoće li se glasovi na predsjedničkim izborima rasplinuti ako bude više kandidata, Raspudić kaže: “Neka cvjeta stotinu cvjetova. Ako treba skupiti 10.000 glasova… Onaj tko to želi skupiti mora se malo potruditi.”

Kandidatura Marije Selak Raspudić

Moguća kandidatura nezavisne saborske zastupnice Marije Selak Raspudić sve je izvjesnija i sve se glasnije govori o tome u javnosti. “Nije to kategorički, smatramo da bi ona bila optimalan kandidat, ali i izvrsna predsjednica. Iz cijelog niza razloga”, kaže Raspudić za N1.

Na pitanje kada će se ta kandidatura objelodaniti, odgovara: “Odmah po završetku ljeta, to je nekih tri mjeseca, stotinjak dana prije izbora, da ćemo imati sve kandidature uključujući i Milanovićevu odluku. Ne sumnjam da će se opet kandidirati. I HDZ će imati svog kandidata.”

O kandidaturi Selak Raspudić koju još uvijek ne potvrđuju službeno iz njenog kruga, Raspudić kaže da razgovaraju s vrlo širokim krugom ljudi među kojima su i saborski zastupnici i političke stranke i javno prepoznati ugledni ljudi.

Slučaj Bartulica i šteta za DP

“Ne bih ulazio u unutarnje probleme drugih stranaka. Pitanje je ima li DP uopće zastupnika u EP-u. Od čelnika stranke smo čuli da im se on dva dana ne javlja na mobitel. Pitao bih se je li otet, je li u onom Ferrariju bio otet, nije mi djelovao najsretnije…”, govori Raspudić.

“Ne bih volio da me u EP-u predstavlja osoba u zrelim godinama koja ne zna s kim sjeda u crveni Ferrari. Ako je svjesna šala, vrlo je neuspješna, a ako je bio nesvjestan, onda je zabrinjavajuće da može tako sjesti bez da zna tko ga vozi okolo”, zaključuje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.