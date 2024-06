Pitali smo Zagrepčane što misle o tri godine vlasti Tomaševića: “A što bi ste da još napravi?”

Podijeli :

Tri godine nakon preuzimanja vlasti Tomislav Tomašević kaže da se u zagrebu događa renesansa. Najavio je i kandidaturu za još jedan mandat. A što je to od obećanja o otpadu, prometnu i vodovodu ispunio, a što nije još ni na mapi i kako na to gledaju partneri, a kako oporba doznajte u priči Eme Bašić.

Od odvoza do odlagališta otpada pa sve do vodovoda. Kada se pita gradonačelnika je li zadovoljan s onim što je ili nije promijenio u 3 godine, on odgovara:

“Ja sam sad gradonačelnik 3 godine i ovo će biti da ću sa 4. ministricom okoliša razgovarati o temi gospodarenja otpada u Zagrebu. Znači svi se bune, ali nitko ne nudi hodogram i alternativu. Mi od toga nećemo odustati, a to je da do 2028. otvorimo centar za gospodarenje otpadom. Možemo govorit i o Sarajevskoj, koja ne samo da će biti pruga po prvi put nakon 20 godina, nego će isto tako biti novi ulaz južni u Grad Zagreb”, rekao je Tomašević.

No, priznaje, jedan mandat nije dovoljan za sve projekte. S toga planira ići po novi.

“Da, kandidirat ću se za novi mandat, želim završiti ove projekte kao što su centar za gospodarenje otpadom, kao što je Maksimirski stadion, gdje je skoro nakon 30 godina riješen imovinsko pravni spor”, dodao je.

Pa tako Tomašević i dalje tek planira uvesti na 120 raskrižja za automatsko upravljanje prometom. Nakon godinu dana, dodaje postavljeno je preko 100 podzemnih spremnika u gradu, a do kraja ljeta očekuje ih svih 150. 188 od 207 projekata obnove kažu u Gradu da su dovršili. Skoro tri godine od puknuća velike vodovodne cijevi na Selskoj također tek najavljuje ulaganje od 200 milijuna eura u vodnu infrastrukturu. Oporba kaže – od predizbornih obećanja do danas, nedovoljno.

N1 komentar: Je li Zagreb pod Tomaševićem doživio renesansu ili postao kantograd?

“Jedno je prosvjedovanje, jedno je ležanje po cesti, lupanje loncima, a sasvim nešto drugo vođenje ovako velikog i uređenog sustava kao što je grad Zagreb. Ja sam inače docent na medicinskom fakultetu da mi na ispit sa ovakvim postignućem i znanjem dođe student ja bi ga lijepo zamolio da još malo ponovi gradivo i da se vidimo na idućem roku. Ovo što se događa posljednje 3 godine ne možemo nazvati renesansom”, kaže HDZ-ov Mislav Herman.

Koalicijski partneri iz SDP-a nešto nježniji prema gradonačelniku. Ocjena rada niža nego prošle godine, ali dio rezultata vide.

“Carska trojka? Pa ne znam pa da može, ako se baš moram izjasniti, prošle godine sam dao četiri dakle sad je ocjena niže dakle zaista se nije dogodilo nešto što se trebalo dogoditi. Tri godine su prošle, poduzetnička klima u gradu je zamrla, ljudi koji su mali poduzetnici osjećaju brigu. Mi ćemo to bolje i brže nakon sljedećih izbora. Stvari su transparentnije, popravile su se neke stvari u gradu to je činjenica i dojam je da vlast nije korumpirana, nema velikih koruptivnih afera i krađe novca”, kaže Branko Kolarić iz SDP-a.

Prolaznici na glavnom zagrebačkom trgu – relativno zadovoljni gradonačelnikom.

“Pa je za ovaj period je. A što bi ste da još napravi? Da nam sve omogući. A što bi vama trebalo u Zagrebu? Veća mirovina” “Solidan. Što vam je dobro, a što ne? Dobro je uradio i učinio s obzirom na broj onih koji su ga spriječavali. Bi ste li voljeli da bude još jednom gradonačelnik? Rado.” “Jeste zadovoljni? Jako. Što vam nedostaje? Malo čvrstine više.” “Otpad to su sve ljudi krivi, Tomašević ne baca nego ljudi bacaju. Neki čak i namjerno barem kod nas. Dakle građanska kultura, a ne tko je gradonačelnik? Da nije on kriv za smeće koje bacaju. A promet, vidite da su gužve stalno? A bože moj.”

Svoje djelovanje, gradonačelnik naziva – zagrebačkom renesansom.

“Zašto ne, razni politički akteri koriste tu riječ, ali evo u smislu, nitko nema monopol na tu riječ i taj termin”, tvrdi Tomašević.

Renesansa, barok ili rokoko, građani će reći jesu li ih promjene koje su doživjeli u razdoblju Tomaševića impresionirale kada dođe vrijeme za novo, izborno razdoblje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.