Zoričić: “Naš cilj je zaštititi radnike i omogućiti svima da rade, ako žele”

Zakon o trgovini još uvijek izaziva prijepore, ali gradovi su se snašli, što je za Dnevnik N1 potvrdio pulski Filip Zoričić.

Naime, upravo je Pula prva proglašena sajamskim gradom, što znači da će sve nedjelje ipak biti radne. Samo, kako će to izgledati u praksi još uvijek nije potpuno jasno.

“Znamo da je sve po zakonu i drago nam je da smo donijelu tu odluku. već sutra s Velikom Gospom ćemo vidjeti kako funkcionira u praksi. I radit će se sve nedjelje u rujnu. Na prvom mjestu je, naravno, radnik. Da oni koji rade, budu plaćeni. No, to je na poslodavcima. Mi smo željeli omogućiti obrtnicima da rade. Žao mi je što nismo to već odlučili za 5. kolovoza”, rekao je Zoričić pa nastavio o dijelu zakona koji već predviđa ovo što gradovi čine:

“Nisu to rupe u zakonu, oni su pisani tako široko da su prilagodljivi svima. Još ga moramo proučiti. Dapače, mi gradonačelnici znamo kako funkcionira grad, ljudi… I neka obrtnici privređuju dok traje sezona.”

Dozvolit će možda kruh na štandu tijekom sajamskog dana, ali pekarne ne smiju raditi.

“Kako će tko iskoristiti sajamski dan, na njima je. Išli smo napraviti ono što je u skladu sa zakonom. I nadam se da neće biti nikakvog kaosa ili posebnih inspekcija, već da ova odluka bude na korist svima i da im svi dani do kraja sezone budu dobri, da pomognu svojim obiteljima.”

No, radnici ne razmišljaju kao poslodavci jer nisu dodatno plaćeni za nedjelje.

“Radnici su na prvom mjestu i moraju biti plaćeni za rad nedjeljom. To je na poslodavcima i na državi da to regulira. Ovo je demokracija, oni koji žele raditi, trebali bi imati mogućnost raditi. Bitno je držati se zakona i da je radnik na prvom mjestu”, izjavio je Zoričić pa komentirao radi li se o pogodovanju Crkvi:

“Ne znam, nisam u to ulazio. Nama je cilj pomoći ljudima kojima je to najpotrebnije i vjerujem da ćemo uspjeti ostvariti taj cilj.”

