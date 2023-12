Zvonimir Troskot: Javnost je već demantirala HDZ. Prema svim anketama, mišljenje je da se radi o njihovoj aferi

Podijeli :

Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot u Novom danu s Mašenkom Vukadinović komentirao je aferu Mreža i optužbe koje, na račun njegove stranke, stižu iz HDZ-a.

Kad god smjenjuje ministre, Plenković pribjegne istoj taktici: “Učinkovita je”

“Javnost ih je već demantirala i rekla svoje. Prema svim anketama, mišljenje je da se radi o HDZ-ovoj aferi. A zašto? Jer je sve ovo vezano uz aferu Plin za cent, koja se cijelo vrijeme postavlja ispod tepiha. Za one koji nisu upućeni, Pavao Vujnovac je kao privatni poduzetnik sudjelovao u kreiranju javnih politika, gdje se u devetom i desetom mjesecu 2022. odlučilo da će plin preko Ine ići HEP-u u četiri striktno određena kanala”, rekao je Troskot pa nastavio:

“Mi smo to pratili i otkrili, za to nam nisu trebali novinari. U tom smislu, afera Plin za cent je samo nastavak afera koje nisu dobile epiloge. Pratili smo zašto je to tako i otkrivali javnosti. Da bi zapravo Vujnovac bio taj koji je dočekao plin po jeftinim cijenama pa ih prodavao Gradskoj plinari Zagreb po visokim cijenama. Vidjeli smo da je on bio korisnik tog plina, vidjeli smo da je Frane Barbarić samo karikaturno smijenjen jer je sad savjetnik u HEP-u i nismo naplatili te novce s kojima je izgrađena njegova vila. I, sad odlazi ministar Filipović, koji je bio u toj aferi. Sad vidimo da se ona pokušava maknuti iz fokusa.”

Na koji način Most dolazi do svih ovih informacija, koje su iznimno značajne?

Puhovski o premijerovoj optužbi: “To je počeo Vučić pa Milanović, a sad to radi i Plenković”

“Antikorupcija je jedan od stupova naše stranke i vidimo što se događa u energetskom sustavu, koji je osnova našeg suvereniteta. Informacije su dostupne u financijskim izvješćima velikih kompanija i to je osnova, pregledavati sve podatke, sudske registre… Naravno da još surađujemo s ljudima koji nam se javljaju. Cilj nam je zaštititi proračun i građane. Kroz aferu Plin za cent smo uštedjeli 15 milijuna eura mjesečno jer da to nismo razotkrili, prodaja viškova bi se nastavila i danas”, istaknuo je Troskot.

Čini se da je sve ovo dovelo do sukoba među desnim oporbenim strankama, prvenstveno između Mosta i Domovinskog pokreta.

“Nama oni nisu u fokusu. Dakako da bismo mi htjeli da se svi okupimo, ali s obzirom da iza te stranke stoje Radić i Vujnovac, nismo željeli s njima u suradnju. Time bismo išli protivno osnovnim načelima naše deklaracije, a to je antikorupcija. Time ne govorimo o članovima Domovinskog pokreta nego onima koji stoje iza te stranke. Također, Vujnovac stoji i iza HDZ-a, kojeg je Plenković zvao u krizni tim za kreiranje javne politike. Pazite apsurda. Mi na to ukazujemo”, zaključio je Troskot pa komentirao optužbe da je Jurica Lovrinčević koordinirao aferom Mreža u smislu da se ne dira Filipovića:

“Neka svi pogledaju naše javne nastupe. Filipovića smo prozvali više puta i na nekoliko razina. Nismo radili nikakvu poštedu ministra. Pokazali smo i da je Plenković osoba koja kontrolira cijeli proces unutar energetskog sustava. Sve strelice koje se upućuju prema Mostu, vraćaju se na izvorište, a to je da prema kreatorima afere.”

