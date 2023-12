Novinar koji je razotkrio aferu Mreža teško optužio još jednog ministra

Podijeli :

Screenshot HRT

Izlaze nove pojedinosti tajno snimljenih razgovora bivšeg savjetnika ministra gospodarstva s novinarom Marinom Vlahovićem o izvlačenju novca iz Ministarstva i plasiranju informacija nekim medijima i dijelu oporbe.

Marin Vlahović rekao je HRT-u kako se trebaju sad ozbiljnije stvari dogoditi, a ne razvodnjavanje kroz medije – tko je što rekao.

“Određene radnje su u tijeku i vjerujem da će rezultirati određenim postupcima. Ovaj slučaj Lovrinčević nije slučajnost. Znao sam što i kako radim. Način na koji sam radio ovo istraživanje imao je svoju dinamiku, kronologiju i pravila. Od Lovrinčevića nisam primio ni lipe ni centa. Kad sam otvarao YouTube kanal, tražio sam donatore pa sam ga pitao, a on kao privatna osoba nije pokazao interes da pomaže mom istraživačkom radu. Ostali razgovori se odnose na financiranje televizijskog kanala Mreža. U prethodnoj sezoni kad se snimalo, nisam ništa dogovarao, bio sam suradnik na emisiji. Nisam sudjelovao u nikakvim financijskim aranžmanima. Kad sam počeo svoj projekt, postao sam svjestan određenih radnji i tad sam inicirao svoju istragu”, rekao je.

Nastavio je opisivati kako je išao tijek istrage.

“Pa ja bih se usudio reći da cijela ova Vlada Andreja Plenkovića, je u tom smislu, u odnosu prema medijima, izrazito koruptivna. Moji prvi kontakti koji su bili preko gospodina Marka Ljubića s potpredsjednikom Vlade Tomislavom Medvedom, koji je molio, de facto, da prestanem komentirati njega u nekim svojim postovima i nudio je neki način suradnje. Tad se radilo o nekim financijskim aranžmanima i trenutno nisam ni pisao, nisam radio ni na Mreži. To je bilo nakon potresa na Banovini. I tada, pošto sam istraživao tamošnje malverzacije, koje su i dovele do toga da je gospodin gradonačelnik Dumbović optužen i da su istrage neke inicirane. Nažalost, to je samo mali dio kriminalne materije koja se tamo dogodila. Dio ja povezujem i sa krugom ljudi oko gospodina Tomislava Medveda, potpredsjednika Vlade. Ja sam mu kazao neke apsurdne kriminalne stvari koje se tamo odvijaju i on ništa nije poduzeo. Ali ono što sam kasnije saznao da i Ministarstvo branitelja financira neke opskurne medijske projekte, tiskovine koje nemaju puno veze. Da li se dio tog novca nekome vraća ili ne, ja ne znam”, rekao je Vlahović.

Ističe kako je situacija s Mrežom TV jedan model funkcioniranja.

“To nije eksces, to nije incident. To nije jedini takav model, to je model koji se događa u drugim tvrtkama, drugim televizijama i u odnosu drugih ministarstava prema tim medijima”, dodao je.

