Kad god smjenjuje ministre, Plenković pribjegne istoj taktici: “Učinkovita je”

Premijer Andrej Plenković u svoja dva mandata u proteklih sedam godina smijenio je ili razriješio dužnosti toliko ministara da bi vjerojatno, kada bi postojala ta kategorija, bio nominiran za Guinnessovu knjigu rekorda. S posljednjim u dugoj koloni, dojučerašnjim ministrom gospodarstva i održivog razvoja Davorom Fipovićem, ta se brojka popela na 30.

U prosjeku, Plenković je smjenjivao ili ispraćao iz Vlade više od četvero ministara godišnje ili posve precizno – 4,28.

No, valja reći da se Plenković nije svih tih ministara rješavao na isti način. Neke je, poput Filipovića, Nataše Tramišak ili trojice mostovaca 2017. godine (Znate ono: “Zamolio bih tajnicu da pripremi razrješenja za ministre iz Mosta.”) iz Vlade potjerao ekspeditivno i ljutito jer su iznevjerili njegovo povjerenje.

Udaljavanje od teme

Kako god bi se rješavao svojih ministara, hladno ili emotivno, Plenković bi smjene ministara uvijek pred javnošću iskomunicirao na isti način. Temu bi u jednom trenutku pretvorio u netemu počevši se hvaliti uspjesima Vlade. Tako je bilo i ovoga puta, prilikom izbacivanja Filipovića.

“U nekom trenutku podvučete crtu. Rad mene, Vlade, svih nas ovdje koji radimo da građani imaju veće plaće, umirovljenici veće mirovine, da ne osjetimo energetsku krizu na cijenama, da uđemo u eurozonu, Schengen, da izgradimo Pelješki most… za to smo tu. Nismo ovdje za to da dilamo informacije na način da ih neke političke stranke koriste protiv Vlade za koju rade”, kazao je.

Komunikacijski stručnjak Krešimir Macan smatra da je Plenković vremenom postao dobar komunikator, a da je tehnika udaljavanja od teme u ovakvim situacijama učinkovita.

“To je klasična komunikacijska tehnika. Ako imate lošu vijest, uz nju stavite dobre vijesti koliko god možete. Plenković je savladao tu tehniku i ona je učinkovita ako imate biračko tijelo koje sluša te poruke. HDZ-ovo biračko tijelo pokazalo se kao ono koje želi od njega čuti takve poruke i smjernice i on je dosad to dobro komunicirao. Plenkoviću je jedino bitno njegovo biračko tijelo, da ono prihvati njegove poruke, a ne ostatak birača. Kad čujemo podatak da 75 posto ljudi nešto ne odobrava u Hrvatskoj, moramo znati da najveći dio tih ne izlazi na izbore, tako da oni nisu presudni”, kazao nam je Macan.

“Eliminira izdajnike po kratkom postupku”

U konkretnom slučaju – novoj aferi zbog koje je smijenjen Filipović – Plenković se, po Macanovim riječima, osjetio izdanim.

“On izdajnike eliminira po kratkom postupku. Članovi Vlade imaju njegovo povjerenje sve dok su mu odani. Znate da uvijek govori “to su moji ministri”, ali već na samu natruhu izdaje on ih “reže”. Ovu situaciju morao je odmah presjeći jer se radilo o vrlo jakim indicijama na koruptivne radnje čovjeka koji nema veze s HDZ-om, a usto je vezan uz Most. A sve što je vezano uz Most, premijer smjesta miče. Bilo je indicija da povjerljive informacije cure iz Ministarstva gospodarstva, eventualno iz neke agencije prema Ministarstvu pa onda dalje, ali nitko nije očekivao situaciju u kojoj Ministarstvo plaća jednoj televiziji na kojoj gostuju i mostovci i napadaju vladu. Stoga vjerujem da se premijer osjećao prilično izdanim”, kazao je Macan.

“Bio je nervozan jer je alergičan na Most”

I komunikacijsku stručnjakinju Ankicu Mamić ne čudi Plenkovićev običaj da uz loše vijesti spakira i dobre, čak i ako uvijek ponavlja iste.

“On pokušava prespinati negativne priče na pozitivne. Mi prije svega pamtimo dojmove, emocije koje netko pobudi, a puno manje pamtimo same riječi, sadržaj teksta. Stoga je jasno da premijer ne želi poslati novinare sa svojih pressica u potpuno negativom ozračju i ta njegova taktika daje neke rezultate, nekad bolje, nekad lošije. A ako pogledamo rejting HDZ-a, vidimo da se stranka i dalje dobro drži”, kazala je Mamić.

Ključni razlog Plenkovićeve ljutnje, koju nije mogao skriti pred novinarima dok je objavljivao smjenu ministra Filipovića, Mamić također vidi u Mostu.

“Bivši posebni savjetnik ministra Filipovića “ulovljen” je da je odavao Mostu podatke iz afere “plin za cent”, a znamo kolika je netrpeljivost između premijera i Mosta. Ona traje još od razrješenja Mostovih ministara i izlaska Mosta iz vlade 2017. godine. A zastupnici Mosta su tijekom ovog mandata najglasnija i najjasnija oporba Plenkoviću. Stoga njegovu nervozu očito izazvala umiješanost Mosta, a on je na njih posebno alergičan”, rekla je.

Neke ministre ispratio je teška srca

Većinu ministara Plenković je tijekom proteklih godina bio prisiljen mijenjati, najčešće zbog njihove upletenosti u afere i skandale. No, neke od njih je ispraćao takoreći sa suzom u oku, teška srca.

Pavu Barišića, svoga prvog ministra znanosti i obrazovanja, kada je bio suočen s optužbama za plagiranje doktorske disertacije, Plenković je zdušno branio do samog kraja. Također i Gabrijelu Žalac, svojedobno ministricu regionalnog razvoja i EU fondova koju je i nakon smjene hvalio na sva usta govoreći da je “jako dobro radila svoj posao”. U svibnju 2020. emotivno se rastao i s ministrom obrane Damirom Krstičevićem kada je ovaj dao ostavku zbog pogibije dvojice pilota u padu vojnog zrakoplova kod Zadra.

“On je moj najbliži suradnik u HDZ-u i Vladi. I moj prijatelj. Odlučio sam prihvatiti njegovu ostavku, ali ne zato što je odgovoran”, rekao je tada Plenković.

Vjerojatno najteža srca Plenković je iz Vlade ispratio potpredsjednicu Vlade Martinu Dalić kada je ova, pritisnuta optužbama zbog afere Lex Agrokor dala ostavku “da ne bude uteg premijeru”. Dalić je bila Plenkovićeva desna ruka i zajedno su održali pressicu na kojoj je objavljeno da odlazi iz Vlade.

