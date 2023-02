Podijeli :

U nedjelju navečer došlo je do incidenta na popularnom skijalištu Platak te su pretučeni gorski spašavatelji i jedna djevojka.

Detalje neviđenog divljaštva za Novi list ispričao je jedan od gostiju koji su se zatekli te večeri u X baru.

Trojica mladića koja su provela poslijepodne u X baru, u večernjim su satima ispred bara u snijegu vježbali MMA tehniku hrvanja, a potom su oko 20,15 sati odlučili BMW-om driftati na stazi u neposrednoj blizini baze HGSS-a. BMW je vrlo brzo nakon divljanja zapeo u snijegu te su ga putnici pokušali izvući guranjem i otkopavanjem, no neuspješno.

Članovi GSS-a su nakon dugog dana boravili u X baru, a jedan od njih je krenuo na spavanje u bazu. U trenucima kada je ostavio skije i krenuo prema ulazu u bazu HGSS-a pored ulaza na žičaru, mladić i djevojka su mu zapriječili prolaz zahtijevajući da im motornim sanjkama izvuče BMW iz snijega. HGSS-ovac im je rekao da to ne može te da ide na spavanje. Mladić ga je tada nokautirao te je on ostao ležati u nesvijesti.

Incident je vidio jedan od gostiju u X baru te je potrčao u pomoć i odvojio napadača od ozlijeđenog HGSS-ovca. No, mladić se nije mirio s odvajanjem te je počelo naguravanje, a ubrzo su mu se pridružila i druga dvojica putnika iz BMW-a. Tada je dotrčao i drugi član HGSS-a u pomoć, no i on dobiva snažan udarac u glavu te ostaje na tlu. Situacija je eskalirala jer se prvi ozlijeđeni član HGSS-a probudio i sjeo ne bi li došao k sebi, ali je tada zaradio s leđa udarac nogom u glavu te se više nije znalo je li uopće živ. Najbliži pomagači su mu pokušali izvući jezik, dati kisik i oživljavati ga, a istovremeno su prvog koji je istrčao u pomoć iz X bara napala dvojica putnika iz BMW-a, prvo šakama, a potom su ga bacila na pod i nastavila “cipelariti”.

“Znate vi tko smo mi”

Jedna ženska osoba je htjela zaustaviti iživljavanje i pomoći, no zaradila je četiri direktna udarca šakom u glavu i pala. Mladići, obojica teža od stotinu kilograma, su nastavila “cipelariti” pomagača cijelo vrijeme vičući: “Mi smo borci. Znate vi tko smo mi”. Tada je već stigla hitna pomoć po teško ozlijeđenog HGSS-ovca, a potom i policija koja je odvela trojicu divljaka.

Trojac je pušten iz pritvora, ali jučer nisu sami otišli po vozilo, već su poslali izaslanika koji je platio GSC-u 265 eura da izvuče auto. Kako doznajemo, GSS-ovac koji je bio prvi na udaru zaradio je potres mozga i ozljedu vratne kralježnice te se ne sjeća incidenta.

Dobronamjerni koji je prvi pritekao u pomoć je završio sa slomljenom rukom te natučen, a ženska osoba koja je željela zaustaviti iživljavanje ima unutarnje krvarenje u plućima.

