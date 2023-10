Hoće li i rođak bivše voditeljice u državnoj agenciji priznati kako mu je namještala EU natječaj?

Podijeli :

Tihomir Pajić nije se danas pojavio na sudu gdje je trebala biti održana sjednica optužnog vijeća o optužbama europskog tužiteljstva (EPPO) za pogodovanje kod EU natječaja što ih je početkom ove godine već priznala njegova rođakinja Magdalena Dovečer. Nedolazak je opravdao zdravstvenim problemima.

Već drugi put odgođena je sjednica optužnog vijeća u aferi koju je EPPO otkrio u rujnu prošle godine. Vlasnik grafičkog obrta Tihomir Pajić i njegova rođakinja Magdalena Dovečer koja je bila na rukovodećoj poziciji u HAMAG-u tada su bili uhićeni zbog sumnji u namještanje natječaja za europska sredstva.

Namještanje natječaja

U travnju ove godine Dovečer je priznala da je svom ujaku namještala natječaj vrijedan oko 113 tisuća eura. Dobila je kao kaznu rad za opće dobro, a krivom je proglašena za nezakonito pogodovanje.

Radnica HAMAG-BICRO-a namjestila natječaj rođaku, određen joj rad za opće dobro HDZ promptno iz stranke izbacio uhićenu voditeljicu HAMAG-BICRO-a

Radilo se o projektu “Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija putem HAMAG-BICRO-a.” U postupku javne nabave projekta bilo je zatraženo grafičko oblikovanje i izrada promotivnih materijala. Upravo taj posao Dovečer je, kako je i priznala, sređivala za Pajićev obrt.

Sredstva iz EU fonda

Sasvim konkretno, napravila je sve kako bi upravo on dobio ugovor za “Grafičko oblikovanje i izradu promotivnih materijala”, čija je vrijednost bila procijenjena na 113 tisuća eura. Napravila je to iako je HAMAG zaprimio i ponude drugih ponuditelja.

Nakon što je odabrala rođakov obrt ostali ponuditelji žalili su se Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM). Ta komisija poništava prvi odabir, no Dovečer ne odustaje od sređivanja posla za Pajića.

Blage kazne okrivljenima

Na kraju je ipak druga tvrtka dobila vrijedan ugovor, a Magdalena Dovečer i njezin rođak završili su u sudskom postupku što ga je pokrenuo EPPO.

Dovečer se nagodila na kaznu od 11 mjeseci rada za opće dobro. Pajiću još nije službeno potvrđena optužnica, no prema informacijama do kojih smo došli i on je izrazio spremnost da prizna krivnju. Formalno, međutim, sporazum s EPPO-om još nije potpisan na sudu.

Inače, Kazneni zakon za nezakonito pogodovanje predviđa kaznu od šest mjeseci do pet godina zatvora. Nakon uhićenja Magdalena Dovečer je izbačena iz HDZ-a u kojemu je do tada bila članica, a iz HAMAG-a su za N1 potvrdili da više ne radi u toj državnoj agenciji.

