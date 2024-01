Je li država smjela preseliti grobove mještana zbog strateškog projekta? Doznajemo nove detalje afere u središtu Like

Podijeli :

Priča o potapanju kosinjske doline te groblju u Gornjem Kosinju s kojeg su uklonjeni posmrtni ostaci preminulih zbog gradnje hidroenergetskog sustava dobila je novi zaplet.

Općinsko državno odvjetništvo u Gospiću objavilo je da je odbacilo kaznenu prijavu koja je izvođače radova teretila za povredu mira pokojnika. To kazneno djelo prijavljeno je jer su s groblja ekshumirani preminuli mještani te su njihova tijela premještena na druga groblja.

No, osim što su ekshumirani preminuli, morat se će seliti i živi. Zapravo će cijela dolina u središtu Like biti potopljena kako bi HEP napravio novi hidroenergetski projekt, koji bi trebao štititi i od poplava koje prijete tom kraju.

Izvidi kaznenih djela

Nakon što su zaprimili kaznenu prijavu za povredu mira pokojnika istražitelji su proveli izvide – obavili su obavijesne razgovora s više osoba, a pribavljena je i relevantna dokumentacija. Ona se odnosi na izgradnju Hidroenergetskog sustava Kosinj te na postupak javne nabave ekshumacije posmrtnih ostataka.

Općinsko državno odvjetništvo u Gospiću je na osnovu svega prikupljenog utvrdilo da je ekshumacija na grobljima u Gornjem Kosinju provedena zbog izgradnje Hidroenergetskog sustava Kosinj. Taj je projekt proglašen strateškom investicijom Republike Hrvatske te je, sukladno odluci nadležnog ministarstva, između ostalih mjera, bila propisana obveza da se prije punjenja akumulacije presele posmrtni ostaci s groblja u Gornjem Kosinju i Mlakvi, utvrdilo je također državno odvjetništvo.

Koje su odluke donijete?

“Jedinica lokalne samouprave je putem komunalnog društva, koje za nju obavlja komunalnu djelatnost, provela postupak javne nabave ekshumacije posmrtnih ostataka nakon čega je sklopljen sporazum o obavljanju usluga sa dva trgovačka društva kao najpovoljnijim ponuđačima”, rekonstruiralo je državno odvjetništvo.

Zbog toga je odbačena kaznena prijava – jer nije utvrđeno da je itko od nadležnih napravio bilo šta nezakonito.

HEP očekuje puno struje

Inače riječ je o HEP-ovom projektu koji bi prema riječima direktora Sektora za kapitalne investicije Vedrana Jurića, trebao dobiti 340 do 350 GWh nove energije godišnje. Jurić je to izjavio na HRT-u objasnivši da će se nova energija dobiti izgradnjom akumulacije Kosinj i novom hidroelektranom Senj 2. Pri tome Gornji Kosinj i Mlakve moraju biti iseljeni.

Bivši voditelj regionalne HEP-ove podružnice u Rijeci Branimir Pinčić optužio je pak javno HEP za lažne podatke o mogućoj proizvodnji struje u planiranom hidroenergetskom sustavu (HES) Kosinj. Tvrdi da će, izgradi li se brana kod Kosinja, HES proizvoditi upola manje struje od najavljenog.

“Za manje energije nego sada, uz nekoliko stotina bespotrebno potrošenih milijuna eura, devastirat će se jedna od najljepših dolina u Hrvatskoj s povijesnim lokalitetom, prognati ljude, uništiti vodne resurse i generirati poplave”, kaže Pinčić u pismu koje je dostavio novinarima. Jurić je samo uzvratio da će akumulacija biti isplativa te da će biti u funkciji do 2028. godine.

Mještani nisu zadovoljni

Mještani Gornjeg Kosinja žalili su se da su ostaci njihovih predaka premještani bez imalo dostojanstva, bagerima, tako da su posvuda ostajali dijelovi kostura.

“Ja sam rekao da ću ja odrediti gdje će moja baka, a oni su to sve uzeli i odnijeli, ja nemam pojma kuda. Da, moguće da hodamo po tim kostima”, izjavio je jedan od mještana. Na sve načine mještani su se borili protiv iseljavanja i prekopavanja groblja – i prosvjedima i sudskim putem.

Iz komunalnog poduzeća poručili su da je sve bilo po pravilima, a sada je to potvrdilo i državno odvjetništvo. Doduše, državno odvjetništvo analiziralo je samo dokumentaciju, a ne i način na koji je ekshumacija provedena.

Je li projekt zakonit?

Zanimljivo je pak da je istovremeno Visoki upravni sud RH donio presudu prema kojoj je odluka o stavljanju groblja izvan uporabe nezakonita jer nije u skladu sa zakonom o grobljima. Potvrdio je to za N1 odvjetnik Andro Marjanović, koji je nakon takve sudske odluke zatražio obnovu postupka u kojem je izdana građevinska dozvola za hidroenergetski sustav.

“Ministarstva bi sada morala donijeti novo rješenje o utjecaju na okoliš, kao i novu građevinsku dozvolu, no to se do danas, unatoč sudskoj odluci kojom je odluka o groblju poništena, nije dogodilo.

