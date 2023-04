Podijeli :

PIxabay / Ilustracija

Ovih je dana protiv 31-godišnje konobarice podignuta optužnica za tešku krađu početkom rujna lani oko ponoći u Zagrebu.

Ona je liječniku (57) tabletu za spavanje u pivo u kafiću u kojem je radila te ga poslije opljačkala.

Tužitelji traže 10 mjeseci bezuvjetnog zatvora. Nakon boravka u kafiću, par je šetao Savskom te su oko 15 minuta iza ponoći ušli u vatrogasni prolaz kod Kemijsko-tehnološkog fakulteta, piše Danica.

Nakon toga žena je liječnika gurnula u leđa te mu s ramena istrgnula ruksak Samsonite koji je nosio. U ruksaku su bili novčanik, osobni dokumenti, liječnička iskaznica, 1500 kuna, kreditine kartice, mobitel, naočale Ray Ban, liječnički stetoskop, doktorski štambilj, švicarski nožić, kišobran, ključevi stana i drugo.

Žena se branila kako je to učinila jer je liječnik u kafiću bio bezobrazan prema njoj te ju je vrijeđao i maltretirao.

“Nisam ga otrovala…”

“Da, pili smo tamno pivo u kafiću u kojem sam radila. Ubacila sam mu tabletu u pivo jer sam ga htjela omamiti, a sve iz razloga jer me vrijeđao i maltretirao. Nisam ga otrovala. Vani je on pustio ruksak i otišao na WC, a ja sam ga uzela i stavila u svoj te otišla u stan. Iz ruksaka sam uzela novčanik, pare i Ray Ban naočale. Nakon toga sam novčanik bacila, a iz ruksaka sam uzela još neke stvari. Ostatak sam bacila u park u blizini Maksimira, ne mogu se sjetiti točnog mjesta”, ispričala je konobarica u istrazi.

Liječnik je policiji rekao kako se sve dogodilo u kafiću na Trgu Dražena Petrovića. Sjedio je u kafiću i pio pivo, a kako je vrijeme odmicalo sve se više “zezao s konobaricom koja mi je pred završetak radnog vremena na silu gurala da popijem još jednu pivu na njen račun, što sam i učinio”.

“Oko 15 minuta nakon ponoći s konobaricom sam krenuo Savskom. Dolaskom do Kemijsko-tehnološkog fakulteta rekla mi je da uđemo u neki vatrogasni prolaz, da malo prošetamo, nakon čega sam prvi ušao u taj prolaz. Nakon tri koraka, osjetio sam da me netko gura u leđa i gubio sam ravnotežu. Tada mi je netko s ramena istrgnuo ruksak. Nakon par sekundi uspio sam se okrenuti i primijetio sam da konobarice više nema. Oko nas nije bilo nikoga, znači konobarica me gurnula, uzela mi ruksak i nestala u noći”, ispričao je liječnik tijekom istrage.

U optužnici su kao dokaz uvrštene i snimke nadzornih kamera iz kojih se vidi da liječnik i konobarica piju i druže se u kafiću te potom izlaze u šetnju Savskom. Optužnica je nepravomoćna i žena se na nju može žaliti.

