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NAPAD NA KRKU

Nasilje u Malinskoj: Rus ozlijedio Njemicu pa fizički napao policajce

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Hina
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15. lis. 2026. 15:01
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27.05.2020., Krk - Krcki most. Uskoro prestaje naplata mostarine. Malinska
Ilustracija: Goran Kovacic/PIXSELL

Ruski državljanin pritvoren je nakon što je u utorak u Malinskoj na Krku napao i lakše ozlijedio njemačku državljanku, a potom i dvojicu policajaca koji su došli na intervenciju, izvijestila je u četvrtak primorsko-goranska policija.

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Policija na Krku je dojavu o nasilničkom ponašanju u Malinskoj zaprimila u utorak, 13. listopada, oko 23 sata.

Na mjestu događaja policajci su zatekli 28-godišnju državljanku Njemačke s vidljivim ozljedama glave, a dok je policija razgovarala s ozlijeđenom prišao im je 35-godišnji državljanin Rusije.

Policija je utvrdila da je taj Rus nakon verbalnog sukoba fizički napao Njemicu i uputio joj ozbiljne prijetnje. 

Napao i dvojicu policajaca

Policija ga je uhitila, a tijekom privođenja je odbijao postupiti po naredbama, pružao aktivan otpor te fizički napao dvojicu policijskih službenika, izvijestila je Policijska uprava primorsko-goranska.

Liječničkim pregledima je utvrđeno da su Njemica i policijski službenici lakše ozlijeđeni. 

Po završetku kriminalističkog istraživanja, zbog sumnje u počinjenje dva kažnjiva djela prisile prema službenoj osobi te kažnjivih djela tjelesne ozljede i prijetnje, 35-godišnji Rus je kazneno prijavljen nadležnom državnom odvjetništvu i predan pritvorskom nadzorniku.

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fizički napad krk napad krk napad malinska napad na policajce

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