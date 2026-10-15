NAPAD NA KRKU
Nasilje u Malinskoj: Rus ozlijedio Njemicu pa fizički napao policajce
Ruski državljanin pritvoren je nakon što je u utorak u Malinskoj na Krku napao i lakše ozlijedio njemačku državljanku, a potom i dvojicu policajaca koji su došli na intervenciju, izvijestila je u četvrtak primorsko-goranska policija.
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Policija na Krku je dojavu o nasilničkom ponašanju u Malinskoj zaprimila u utorak, 13. listopada, oko 23 sata.
Na mjestu događaja policajci su zatekli 28-godišnju državljanku Njemačke s vidljivim ozljedama glave, a dok je policija razgovarala s ozlijeđenom prišao im je 35-godišnji državljanin Rusije.
Policija je utvrdila da je taj Rus nakon verbalnog sukoba fizički napao Njemicu i uputio joj ozbiljne prijetnje.
Napao i dvojicu policajaca
Policija ga je uhitila, a tijekom privođenja je odbijao postupiti po naredbama, pružao aktivan otpor te fizički napao dvojicu policijskih službenika, izvijestila je Policijska uprava primorsko-goranska.
Liječničkim pregledima je utvrđeno da su Njemica i policijski službenici lakše ozlijeđeni.
Po završetku kriminalističkog istraživanja, zbog sumnje u počinjenje dva kažnjiva djela prisile prema službenoj osobi te kažnjivih djela tjelesne ozljede i prijetnje, 35-godišnji Rus je kazneno prijavljen nadležnom državnom odvjetništvu i predan pritvorskom nadzorniku.
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