Brutalni napad na Špancirfestu. Mladić dobio nogom u glavu i ostao bez svijesti, oglasila se policija

Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Sedamnaestogodišnjak je u subotu u Varaždinu nogom u glavu udario 20-godišnjaka koji je nakon toga izgubio svijest i završio u varaždinskoj bolnici, a policija će osumnjičenog uz kaznenu prijavu predati pritvorskom nadzorniku, priopćili su u utorak.

Podijeli

Oglas

Policija je izvijestila da je dovršila kriminalističko istraživanje nad više osoba zbog narušavanja javnog reda i mira u Ulici Ivana Padovca u Varaždinu, 22. kolovoza oko 3 sata.

Utvrđeno je da su dvojica mladića u dobi od 20 i 18 godina verbalno i fizički napala četvoricu maloljetnika, dvojicu u dobi od 16 te dvojicu od 17 godina. U naguravanju je 20-godišnjak pao na tlo.

Nakon toga ga je jedan od 17-godišnjih maloljetnika, s namjerom da ga teško ozlijedi, udario nogom u glavu, priopćila je policija.

Dvadesetogodišnjak je od udarca izgubio svijest te je vozilom Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije prevezen u Opću bolnicu Varaždin. Njegove ozljede zasad nisu kvalificirane.

Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja 17-godišnjak će biti predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave varaždinske, uz kaznenu prijavu zbog sumnje na kazneno djelo teške tjelesne ozljede u pokušaju.

Protiv ostalih sudionika tučnjave policija će nadležnom općinskom sudu podnijeti optužne prijedloge, a nadležnim područnim uredima Hrvatskog zavoda za socijalni rad podnijet će izvješća o postupanju prema maloljetnicima i mlađim punoljetnicima.