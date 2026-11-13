NESLUŽBENO
Osumnjičene za ubojstvo Periša iznenada prebacili iz Remetinca. Zatvorenici ih pokušali napasti?
Četvorica zatvorenika, okrivljenih za smrt Kristiana Josipa Periša, premještena su iznenada iz Remetinca u kaznionice Lipovica i Karlovac, javlja 24sata.
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Neslužbeno, navodno se dogodio pokušaj fizičkog napada na jednog od njih.
S obzirom na nedavnu situaciju gdje 40 zatvorenika nije htjelo ući natrag u ćelije iz protesta prema uvjetima u Remetincu, procjena je da bi situacija postala neizdrživa i da bi boravak tehničara u Remetincu u ovoj situaciji mogao biti katalizator za još veće probleme, pišu Laura Šiprak i Ivan Štengl za 24 sata.
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