Osumnjičene za ubojstvo Periša iznenada prebacili iz Remetinca. Zatvorenici ih pokušali napasti?

S obzirom na nedavnu situaciju gdje 40 zatvorenika nije htjelo ući natrag u ćelije iz protesta prema uvjetima u Remetincu, procjena je da bi situacija postala neizdrživa i da bi boravak tehničara u Remetincu u ovoj situaciji mogao biti katalizator za još veće probleme, pišu Laura Šiprak i Ivan Štengl za 24 sata.