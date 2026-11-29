Kampus Production/PEXELS

CPAP uređaj najčešća je i najpouzdanija terapija za apneju. Apneja u snu se može prepoznati po glasnom hrkanju, pauzama u disanju ili umorom nakon spavanja. Za nju ne postoji lijek, ali postoji olakšanje, a to je CPAP.

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CPAP uređaj je skraćenica od engleskog continuous positive airway pressure i služi upravo za to. Olakšavanje disanja i dišnih putova kod spavanja. On se koristi kod apneje i osigurava da osoba ne prestaje s disanjem dok spava i da se probudi odmornija.

Što je CPAP uređaj?

Apneja u snu je ozbiljan poremećaj spavanja koji uzrokuje prestanak i ponovni početak disanja nekoliko puta tijekom spavanja. Osobe s tim stanjem glasno hrču i osjećaju se umorno čak i nakon cijele noći spavanja.

Ovo može biti opasno jer osobe nekada zaspu tijekom dana u svojim svakodnevnim aktivnostima. Kako bi se apneja tretirala koristi se CPAP uređaj.

CPAP tijekom spavanja kroz crijevo spojeno na masku ili nosni nastavak isporučuje konstantni i stabilni tlak zraka koji pomaže disati bez prekida. On drži dišne puteve otvorenima pa tijelo dobiva dovoljno kisika.

CPAP sustav čine:

• motor (kompresor) koji upuhuje zrak u cijev

• filtar koji čisti zrak iz prostorije

• savitljiva cijev koja povezuje uređaj s maskom

• maska preko nosa ili preko nosa i usta, s remenima za učvršćivanje

• kod mnogih modela i grijani ovlaživač te podešavanje tlaka

Maske se razlikuju po obliku: nosni jastučići, nosna maska i maska za cijelo lice. Izbor ovisi o udobnosti i tome diše li osoba noću na nos ili na usta. Isto tako, postoji i više vrsta uređaja, s obzirom na to koliko često šalju tlak.

Kako radi CPAP uređaj?

CPAP uređaj uvlači zrak iz prostorije, filtrira ga, a zatim ga kroz cijev i masku dovodi do dišnih putova. Taj stalni protok zraka sprječava da jezik, resica i meko nepce tijekom sna padnu unatrag i zatvore dišni put. Samim time ne dolazi do prekida disanja ili hrkanja.

Uređaj daje upravo onoliko tlaka koliko je potrebno da gornji dišni putovi ostanu otvoreni. Tlak je samo malo viši od tlaka zraka. Ipak, ovaj uređaj ne diše umjesto osobe, već samo pomoću tlaka održava put otvorenim.

Je li CPAP pouzdana metoda?

CPAP se prvenstveno koristi za liječenje opstruktivne apneje u spavanju (OSA). Kod OSA-e se mišići grla tijekom sna opuste toliko da se dišni put sužava ili potpuno zatvara pa disanje nakratko prestaje. CPAP se koristi i kod nedonoščadi čija pluća još nisu potpuno razvijena.

CPAP se kao terapija za apneju koristi od ranih 1980-ih, a njezinu učinkovitost potvrđuju brojna istraživanja. Koristi od uređaja su: kvalitetniji san, manje hrkanja, manja dnevna pospanost i bolje raspoloženje, ali i bolji krvni tlak, manji rizik od srčanog i moždanog udara i bolje pamćenje i koncentracija.

Kada CPAP nije dovoljan?

Uređaj djeluje samo dok ga osoba koristi, a simptomi se vraćaju čim se terapija prekine. Kod centralne apneje CPAP je manje učinkovit. Ako CPAP ne odgovara, liječnik može predložiti druge vrste terapija.

Neliječena apneja se povezuje s bolestima srca, visokim krvnim tlakom, moždanim udarom, šećernom bolešću tipa 2, slabijim pamćenjem i većim rizikom od prometnih nesreća. Isto tako, utječe i na svakodnevne poslove, ali i raspoloženje.

Nuspojave i savjeti za lakšu prilagodbu

Prvih nekoliko noći s CPAP-om može biti teško. Mnogima je maska isprva neudobna ili im stvara osjećaj skučenosti pa sporije zaspu. Najčešće nuspojave su začepljen nos ili curenje nosa, suha usta, krvarenje iz nosa, iritacija i crvenilo kože ispod maske. Grijani ovlaživač obično ublaži suhoću, a maska odgovarajuće veličine s mekanim umetkom smanjuje iritaciju.

Upravo zato je važno postupno se navikavati na uređaj. Maska se na početku može držati dok je osoba budna kako bi se naviknula na sam osjećaj. Nakon toga se uređaj treba koristiti svaku noć, kod spavanja kod kuće ili na putovanjima.

Masku i cijev treba čistiti svakodnevno toplom vodom i s malo blagog sapuna, a zatim ih ostaviti da se osuše na zraku. Ako je uređaj preglasan, treba provjeriti filtar i spojeve cijevi.

Kako doći do CPAP uređaja u Hrvatskoj?

U Hrvatskoj se CPAP uređaj može dobiti preko HZZO-a. Ovaj uređaj za potpomognuto disanje nalazi se na Osnovnoj listi ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Ipak, potrebno je zadovoljiti uvjete za dobivanje uređaja. Tako osoba osoba mora imati AHI (broj prekida disanja na sat) veći od 30 ili AHI između 15 i 30, uz najmanje tri druga propisana simptoma.

Put do uređaja obično izgleda ovako:

1. Ako sumnjate na apneju potrebno je javiti se liječniku opće medicine. On potom upućuje specijalistu.

2. Dijagnoza se postavlja kod specijalista, pulmologa ili specijalist medicine spavanja. Oni snimaju spavanje polisomnografijom ili poligrafijom spavanja u bolničkom laboratoriju za spavanje.

3. Prema odluci HZZO-a, CPAP se odobrava na prijedlog liječnika specijalista educiranog za medicinu spavanja, koji radi u bolnici s ugovorenim postupkom polisomnografije s HZZO-om.

4. Na temelju prijedloga uređaj se propisuje i odobrava kod liječničkog povjerenstva HZZO-a kao pomagalo te preuzima kod ugovornog isporučitelja. Na listi HZZO-a navodi se rok uporabe uređaja od osam godina. Uređaji na listi imaju ugrađen ovlaživač. Masku je potrebno promijeniti nakon 12 mjeseci.

Zaključak

CPAP uređaj je uređaj koji se koristi kod osoba koje imaju apneju u snu. On pomaže u normalnom disanju kod spavanja, prestanku hrkanja i s njim nema pauza u disanju kod spavanja. Važno ga je koristiti svaku noć, a uređaj se dobiva nakon pretraga, preko HZZO-a na razdoblje od osam godina.