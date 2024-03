Skandal u MVEP-u: Djelatnik konzulata već 15 godina sudskim putem traži da mu plate prekovremene

Podijeli :

Generalni konzulat RH u New Yorku

Zbog sporog sudstva sada je dobio i naknadu zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku.

Već 15 godina djelatnik hrvatskog konzulata u New Yorku pokušava sudskim putem od Ministarstva vanjskih i europskih poslova (MVEP) naplatiti prekovremene sate koje je odradio. Nevjerojatan slučaj već je jednom prošao sve domaće sudske instance, a sada je Ustavni sud RH naložio Općinskom radnom sudu u Zagrebu da u iduća tri mjeseca donese presudu.

Kronologija slučaja

Inače, tužbu protiv Ministarstva vanjskih i europskih poslova ovaj djelatnik konzulata podnio je još u ožujku 2009. godine. Bilo je to, dakle, prije točno 15 godina.

Tražio je sudskim putem da mu se plate određeni prekovremeni sati, pasivna dežurstva te održavanje informatičkog sustava u konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u New Yorku. Imao je ugovor kao djelatnik sigurnosti, a kako je tadašnji generalni konzul u New Yorku Petar Ljubičić objasnio tijekom postupka, ugovorni djelatnici imali su sva prava kao i zaposlenici Ministarstva vanjskih poslova. Ovom djelatniku, uvjeravao je, sve je uredno plaćeno.

No, on sam je u tužbi naveo da mu je MVEP ostao dužan gotovo 60 tisuća dolara.

Iskaz djelatnika konzulata

“Bio sam raspoređen kao djelatnik sigurnosti i vozač u Generalnom konzulatu RH u SAD-u i to od 2004. do rujna 2008. godine. U tom razdoblju nikada mi nisu plaćeni prekovremeni sati ni pasivno drežurstvo. Nisam dobio ni naknadu za održavanje informatičkog sustava pri konzulatu, a nije mi bio usklađen ni koeficijent. Poslodavac je bio dužan voditi evidenciju, ali to nije učinio”, izjavio je tijekom postupka djelatnik konzulata.

Prisjetio se kako je izvan redovnog radnog vremena bio angažiran na proslavama dana državnosti drugih država gdje je generalni konzul bio službeno pozvan. Takvi događaji pretežno su se odvijali iza 18 ili 19 sati.

“Prilikom dolaska svih najavljenih službenih posjeta s nivoa Vlade RH, Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva pravosuđa i sličnih državnih agencija, bio sam dužan uzvanike pokupiti pretežno vikendom, doći pred njih i pobrinuti se za njih tijekom vikenda ili tijekom radnog tjedna, ali izvan radnog vremena. Sjedište je bilo u New Yorku gdje je fluktuacija svih diplomatskih aktivnosti. Tako da se načelno ne sjećam slobodnog vikenda”, istaknuo je dodajući kako je za sve to imao usmeni nalog generalnog konzula.

Serija sudskih presuda

Nakon što je suđenje trajalo od ožujka 2012. do siječnja 2018. prvostupanjskom presudom Općinski radni sud u Zagrebu prihvaća tužbu djelatnika konzulata.

Novo dno domaćeg sudstva: Od 1987. dvojica nasljednika na sudovima traže naknadu za oduzete parcele

U međuvremenu rastu i kamate na dugovanje pa se država ne miri s presudom nego ulaže žalbu. Županijski su u Rijeci djelomično tu žalbu prihvaća pa djelatnik konzulata odlučuje tražiti reviziju od Vrhovnog suda RH.

Istovremeno se obraća i Ustavnom sudu koji ukida presudu Županijskog suda u Rijeci i vraća mu slučaj na ponovno odlučivanje. No, taj sud sada svoju prvotnu odluku mijenja te vraća sve na početak – do Općinskog radnog suda u Zagrebu. Tamo suđenje od prosinca prošle godine nije okončano.

Nastavak je, prema podacima u ePredmetu, zakazan za 19. travnja.

Nerazumno dugo suđenje

Osim što je sud dobio nalog da za tri mjeseca donese presudu, djelatniku konzulata dosuđena je i naknada od 4.200 eura zbog prekršenog prava na suđenje u razumnom roku.

“Ustavni sud utvrđuje da u trenutku podnošenja ustavne tužbe parnični postupak a priori nerazumno dugo traje. Naime, postupak u konkretnom slučaju traje od 23. ožujka 2009., kada je podnijeta tužba Općinskom radnom sudu u Zagrebu”, navedeno je u odluci Ustavnog suda koji je priznao da je u pitanju složeniji predmet, ali je i istaknuo kako djelatnik konzulata ni na koji način nije pridonio sporosti njegovog rješavanja.

