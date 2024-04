Puhovski izdvojio jedno iznenađenje izlaznih anketa

Podijeli :

Izlaznost na današnjim parlamentarnim izborima bit će znantno veća nego na prošlim izborima 2020. godine, a izlazne ankete HDZ-u daju 58 mandata, dok ih SDP-ova koalicija osvaja 44.

Izlaznost je već u 16.30 sati bila nešto veća od 50 posto, dok je 2020. godine ukupna izlaznost bila 46,85 posto. Najveća je u izbornim jedinicama koje pokrivaju Grad Zagreb te sjever Hrvatske, a najmanja na istoku (5. izborna jedinica) i na jugu Hrvatske (9. i 10. izborna jedinica).

UŽIVO Objavljene izlazne ankete: Pogledajte kako stoje najjače stranke DIP objavio: Znatno više birača nego prije četiri godine izašlo na izbore

Prve izlazne ankete kažu da su HDZ i partneri osvojili 58 mandata. a SDP i partneri 44 mandata. Domovinski pokret i partneri osvajaju 13 mandata. Možemo i partneri 11 mandata. Most i partneri 9 mandata. Nezavisna platforma Sjever osvaja 2 mandata. IDS i partneri 2 mandata, dok Fokus, Republika osvaja 1 mandat.

Na izlazne ankete osvrnuo se politički analitičar Žarka Puhovskog.

“Velika izlaznost malo je poremetila procjene”

“Procjene su se pokazale točnima, ali nitko nije računao na visoku izlaznost od otprilike preko 60 posto. U realnosti to znači blizu 70 posto s obzirom na napuhane biračke popise. To je jako velika izlaznost i ona je malo poremetila ranije procjene. Ojačala je manje stranke u odnosu na HDZ i SDP. SDP prema izlaznim anketama ima onoliko koliko se i očekivalo, a HDZ nešto malo manje. Ostali su na jedan do dva mandata više od onog ašto se očekivalo. Iznenađenje je slabiji rezultat IDS-a, ako tako ostane i jedna mandat više za Nezavisnu listu Sjever”, kazao nam je Puhovski.

Dodao je da HDZ-u treba pridodati barem dva, a možda i sva tri mandata iz 11. izborne jedinice, odnosno dijaspore.

“Ovo mijenja neke nedavne procjene”

Puhovski se osvrnuo i na visoku izlaznost.

“Nezadovoljstvo je uspjelo mobilizirati glasače više nego oporba. Mobilizacija je nehadezeovska, ali mi se u ovom trenutku ne čini dovoljno velika da bi baš porazila HDZ. Ipak, mijenja neke procjene koje smo imali do prije nekoliko dana”, smatra.

Što se tiče najniže izlaznosti tamo gdje su HDZ-ove izborne utvrde, Puhovski kaže da je HDZ ondje svoje birače “izvukao”, dok ih oni drugi nisu uspjeli mobilizirati.

UŽIVO Stožer HDZ-a: Stranka dobiva 58 mandata, pratite reakcije

“Prednost HDZ-a bit će manja”

“U Zagrebu i okolini i u središnjoj i sjevernoj Hrvatskoj uspjela je nehadezeovska, da ne kažem protuhadezeovska mobilizacija. A indikativna je relativno niska izlaznost u Istri (8. izbornoj jedinici). Općenito je uz obalu najslabija izlaznost. To možda ima veze s vremenom”, kaže.

“Općenito mislim da povećana izlaznost ne ide u prilog HDZ-u i da će prednost HDZ-a u odnosu na SDP-ovu koaliciju biti smanjena. No, ne vjerujem da će ta prednost nestati”, dodao je Puhovski.

