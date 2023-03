Beskrajna, brutalna vrućina! Toplinski val kakav nije viđen hara Argentinom

Argentina se bori s dosad neviđenim kasnoljetnim toplinskim valom, a temperature rastu do rekordnih razina.

Zbog uvenule ljetine i širenja požara raste pritisak na ovu zemlju koja se već suočava s gospodarskom krizom.

Ljeto u Argentini traje od prosinca do veljače, a ovo je daleko najtoplije otkad postoje mjerenja, kaže Maximiliano Herrara, klimatolog koji prati ekstremne temperature diljem svijeta.

Američki meteorolog otkrio što čeka Hrvatsku: “Prijetit će bolesti zbog vrućine” Podvodne vrućine uništavaju koralje u Sredozemlju: Nastala je šuma duhova

Zasad ožujak Argentini nije donio olakšanje, piše CNN.

Temperature u prvih 10 dana ožujka bile su 8 – 10 stupnjeva više od normalnih za istočnu i središnju Argentinu, pokazuju podaci Nacionalnog meteorološkog centra.

Ove anomalije, koje se odvijaju na ogromnim područjima, nemaju presedana, rekao je Herrara CNN-u. “Ništa slično se na ovakvoj razini nikada nije dogodilo u klimatološkoj povijesti Argentine.”

Herrara kaže da je očekivao “nesnosno vruće ljeto” u Argentini zbog posljedica La Nine, klimatskog fenomena koji donosi toplija i suša ljeta u regiju. No ono što se dogodilo ga je šokiralo, kaže.

“Duljina – pet mjeseci – i intenzitet ove beskrajne, brutalne vrućine nadmašila je išta što sam mogao zamisliti”, govori Herrara.

The brutal heat in Argentina and Uruguay in the first half of this month has no similarities in history.

In the first 10 days of the month, average max. temperatures in the Central-Eastern Argentina were +8/+10C above the 1991-2020 normal.

Totally insane and out of any range. https://t.co/vTcORnBd0U