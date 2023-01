Neobično visoke temperature, procvali jorgovani: “Moglo bi doći do katastrofe”

Podijeli :

Najhladniji mjesec u godini počeo je izuzetno visokim temperaturama. Dovelo je to već sada do niza nepovoljnih promjena i za ljudsko zdravlje i za prirodu. Stručnjaci upozoravaju - plaćamo visok danak klimatskim promjenama.

Visoke temperature izmamile su brojne građane u prirodu. No, toplo vrijeme u zimskom razdoblju uzrokuje zdravstvene probleme, posebno kod kroničnih bolesnika. S Rebra napominju kako su oscilacije temeperatura opasne. U utorak na hitni prijem KBC-a Zagreb pregledano je 180 pacijenata, a dnevni prosjek je između 100 do 120 ljudi.

“Velike promjene dnevnih temperatura utječu na kardiovaskularne zdravlje pa ljudi s kroničnim tegobama, srčanim bolestima i visokim tlakom isto tako imaju tegobe. To smo očekivali i očekujemo još veći broj pacijenata i pregleda u hitnoj službi”, rekla nam je Ana Jelaković, Specijalistica nefrologije s KBC-a Zagreb.

Poremećen bioritam pčela

Mir na pčelinjaku jedan je od najvažnijih uvjeta dobrog zimovanja. No, zbog dugog perioda južine i neobično visokih temperatura za ovo doba godine, poremetio se i bioritam pčela. Umjesto da miruju, zuje oko košnica i traže cvijet.

“Treba ih pustiti da se same prirodno razvijaju i dočekaju prve ozbiljnije nektarne paše. Ne možemo mi tu protiv klimatskih promjena ništa možemo jedino raditi naš posao najbolje što možemo, a onda što bude”, otkriva pčelar David Pikutić.

Sedam od 10 iznadprosječno toplih prosinaca

U zadnji deset godina sedam prosinaca bilo je iznadprosječno toplo. Pčele svake godine sve više stradavaju zbog klimatskih promjena stoga se pčelari na sve moguće načine bore i prilagođavaju kako bi njihovi medonosni kukaci preživjeli.

“Stanje u košnicama je dosta alarmantno. Pčele unose pelud kao da je proljeće i ako sada naglo dođe do dužeg zahlađenja, bit ćemo u problemima. Pčele se neće povlačiti prema hrani nego će ostati grijati leglo i može doći do ugibanja zajednica. Intervenirali smo s postavljanjem pogača i nadamo se da će to biti dovoljno i da neće biti većih gubitaka u proljeće”, objašnjava pčelar Marko Prašički.

Problem potvrđuje i Dražen Jerman, predsjednik Hrvatske udruge pčelara Pčelinjak: “Od strane države potpuno nerazumjevanje po tom pitanju vlada tako da smo osuđeni na to što jesmo i tu moramo plivati kako znamo i umijemo.”

Uz pčele počela se buditi i vegetacija. U Dalmaciji već je krenula berba šparoga, procvali su jorgovani kao i agrumi. Ovakva pojava može biti iznimno opasna za poljoprivredu jer nastupi li dulje hladno razdoblje u narednim mjesecima, moglo bi doći do katastrofalnih posljedica.

“Zakašnjeli udar zime svakako donosi velike štete. Zato možda ne žurjeti s nekim poslovima pogotovo ne gnojidbom i jačom, većom rezidbom nego malo pričekati i vidjeti još dvadesetak dana kako će se odvijati vremenska situacija”, otkriva agrometeorolog Marko Vučetić.

Meterolozi ističu da se visokim tempraturama ipak nazire kraj. Naša meterologinja Tea Blažević napominje: “Ipak se nazire promjena vremena i već potkraj nedjelje slijedi naoblačenje koje će rezultirati kišom. Neće to biti značajniji ugriz zime, ali ipak će temperature se spustiti i koliko toliko bi se trebala normalizirati situacija da bude primjerenija zimi nego proljeću.”

Priroda se itekako buni zbog klimatskih promjena, krajnje je vrijeme da je poslušamo.

