Ostat ćemo bez preslatke životinje nakon 64 milijuna godina evolucije?

Ljenjivci, najsporiji sisavci na svijetu, evoluirali su tijekom 64 milijuna godina kako bi postali vrsta koja se uspješno proširila po Srednjoj Americi i sjevernom dijelu Južne Amerike. No, klimatske promjene i širenje ljudskih naselja sada predstavljaju ozbiljnu prijetnju opstanku ove vrste.

Znanstvenica Becky Cliffe vodi prvu populacijsku studiju ljenjivaca na svijetu kako bi bolje razumjela izazove s kojima se ovi sisavci suočavaju. Prema njenim riječima, uočava se nagli pad broja ljenjivaca, a neki od njih pokazuju znakove bolesti za koje se sumnja da su povezani s klimatskim promjenama. Nažalost, iako imaju pune želuce, mnogi ljenjivci umiru od gladi.

“Imamo ekstremna razdoblja vrućeg i suhog vremena, a zatim ekstremna razdoblja dugotrajne hladnoće i kiše. To nije okruženje u kojem su ljenjivci evoluirali da bi preživjeli”, izjavila je Cliffe za CBS News. “Otkrili smo da mikrobi u želucu ljenjivca, koje koriste za probavu lišća, umiru kad postane previše hladno. To znači da, iako ljenjivci jedu i izgledaju zdravo, ne mogu pravilno probaviti hranu, što dovodi do gubitka energije i slabosti”, dodaje.

Kako bi prikupila podatke, Cliffe mora loviti ljenjivce. No, ovi sisavci su majstori kamuflaže i često su teško primjetni, iako nisu smatrani ugroženom vrstom. “Prije 64 milijuna godina razvili su se u majstore kamuflaže. Vrlo su vješti u tome da izgledaju kao kokosovi orasi ili gnezdima ptica”, dodaje Cliffe.

Iako njihova sposobnost skrivanja može biti korisna za preživljavanje, istraživačima i aktivistima otežava prikupljanje potrebnih podataka. Pronalaženje ljenjivaca predstavlja puno izazova, a Cliffeov kolega često se penje po drveću prekrivenom oštrim mravima kako bi uhvatio ove sisavce i prikupio podatke, uključujući informacije o vrsti drveća na kojem žive.

Ljenjivci su neobični sisavci s iznimnim prilagodbama za preživljavanje. Iako imaju loš vid i sluh, to im nije smetalo u svakodnevnom životu. Njihov spori metabolizam, vegetarijanska prehrana i strategija štednje energije čine ih jedinstvenima u životinjskom svijetu.

Unatoč svojim jedinstvenim preživljavajućim karakteristikama, ljenjivci se sada suočavaju s izazovima ljudskog širenja i električnim vodovima koji predstavljaju opasnost za njih. Osim toga, njihovi rijetki posjeti tlu, u svrhu obavljanja nužde, predstavljaju rizik jer su osjetljivi na predatore kad se spuste s drveća.

U svijetu postoji šest različitih vrsta ljenjivaca, a Kostarika je dom dvjema od njih – bradipusu i dvoprstom ljenjivcu. Iako su ovi sisavci fascinantni, istraživanje njihova života i navika može ponuditi važne lekcije za ljude.

“Mogli bismo naučiti kako biti sporiji i održiviji, što je danas od suštinskog značaja s obzirom na brzu degradaciju našeg planeta. Naša ovisnost o brzini i praktičnosti doprinose uništavanju okoliša”, ističe Cliffe. “Čitajući nekoliko stranica iz knjige ljenjivaca, možda bismo mogli spasiti ovaj prekrasan planet i sve nevjerojatne životinje koje ga nastanjuju”, zaključuje.

