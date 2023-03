Ovih devet gradova bi mogli nestati do 2030. godine

Podijeli :

Klimatske promjene tope polarni led, podižu razinu mora i mijenjaju vremenske prilike, donoseći sve brutalnije oluje u područja koja prije nisu bila pogođena takvim prirodnim katastrofama. Gradovi uz obalu izloženi poplavama zbog monsuna i obilnih kiša – tonu. Znanstvenici predviđaju da će dijelovi ovih devet gradova biti pod vodom do 2030. godine.

Miami, SAD

Razina mora u Miamiju raste alarmantnom brzinom, ne samo da prijeti oštećenjem gradske infrastrukture, već uzrokuje i poplave koje zagađuju pitku vodu, što dodatno ugrožava stanovništvo. Osim hitnog odgovora na zaustavljanje klimatskih promjena, Miami će morati poduzeti i konkretnije korake kako bi se spasio od “potonuća”: morat će ojačati svoju bazu i podignuti određene strukture iznad razine vode, piše b92.

Bangkok, Tajland

Bangkok je izgrađen na vrlo mekom glinenom tlu koje je sklono poplavama. Istraživanja su pokazala da ovo poznato turističko mjesto svake godine tone oko dva do tri centimetra – brže od drugih sličnih gradova na obali. Prema studiji iz 2020. godine, Bangkok je prvi u nizu gradova koji će osjetiti velike posljedice globalnog zatopljenja. Stručnjaci predviđaju da će Bangkok spiralno propadati s malim izgledima za oporavak.

Amsterdam, Nizozemska

Nizozemski stručnjaci za sprječavanje poplava razvili su napredni sustav nasipa, brana i drugih barijera koje drže vodu dalje od infrastrukture i stanovništva. Unatoč tome, prisiljeni su pomno pratiti i nadograđivati ​​sustave kako bi spriječili katastrofalne posljedice. Mnogi tvrde da je opasnost neizbježna zbog kontinuiranog tonjenja zemlje kao posljedice klimatskih promjena.

Basra, Irak

Basra je glavni lučki grad u Iraku, koji se nalazi uz jaku i široku rijeku Shatt al-Arab, koja se ulijeva u Perzijski zaljev. Znanstvenici predviđaju da bi ovaj siromašni arapski grad mogao biti djelomično ili potpuno potopljen u sljedećih deset godina.

Georgetown, Gvajana

Kad je riječ o područjima koja bi uskoro mogla potonuti zbog posljedica globalnog zatopljenja, Karibi su na vrhu liste. Najviše se priča o glavnom gradu Gvajane koji se nalazi na ušću rijeke Demerara u Atlantski ocean. Stoljećima se Georgetown branio od oluja i drugih vremenskih nepogoda gigantskim zidom dugim 450 kilometara. Situacija je takva da država mora značajno ojačati taj zid kako bi središnja područja grada sačuvala od velikih oštećenja.

Ho Chi Minh, Vijetnam

Poplave i tropske oluje prijete Ho Chi Minhovom dijelu delte Mekonga, a znanstvenici predviđaju da će istočni dijelovi oko rijeke uskoro biti nenastanjivi. Posebno su ugrožena močvarna područja Thu Thiema, a stručnjaci ističu da bi mogla završiti pod vodom i prije 2030. godine.

Kolkata, Indija

Glavnom gradu indijske države prijeti prirodna katastrofa. Kalkuta bi mogla biti djelomično potopljena do 2030. zbog teških poplava. Nažalost, ovo je vrlo siromašan dio svijeta koji nema odgovarajuću financijsku inicijativu za očuvanje tradicionalnog načina života na ovim prostorima.

New Orleans, SAD

New Orleans, uz svoju bogatu povijest i raznoliku kulturu, tone jednom od najbržih stopa na svijetu. Studija NASA-e iz 2016. pokazala je da bi cijeli grad mogao biti potopljen do kraja ovog stoljeća. New Orleans je u 18. stoljeću bio potpuno ispod razine mora, stotinu godina kasnije potopljeno je pet posto, dok je danas taj broj narastao na 50 posto. Nepovoljnoj situaciji pridonosi geografski položaj, ali i ljudska djelatnost, uključujući bušenja radi traženja nafte i prirodnog plina.

Venecija, Italija

Prekrasna Venecija svake godine tone oko dva milimetra i suočava se s velikim poplavama koje štete gradu i njegovim stanovnicima. Čak 90 posto ovog talijanskog grada potopljeno je 2019. godine, a štetnu situaciju dodatno je pogoršala erozija obale i crpljenje podzemnih voda. Iako je grad poduzeo nekoliko važnih koraka – uključujući projekt podizanja protupoplavne brane nazvane Mose, učinci klimatskih promjena u porastu razine mora zahtijevaju stalno praćenje i još više zaštitnih mjera.

