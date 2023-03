Očajna majka pokrenula je tužbu protiv MindGeeka, vlasnika Pornhuba, zato što je muškarac osuđen za silovanje njezina sina, sve snimio i objavio snimke na stranici Pornhub.

Rocky Franklin (36) je ranije ove godine osuđen na zatvorsku kaznu od 40 godina po dvije točke optužnice za seksualno iskorištavanje djeteta, jedne točke optužnice za promociju dječje pornografije i po dvije točke optužnice za distribuciju dječje pornografije nakon višemjesečnog zlostavljanja djece 2019.

Sada majka jedne od Franklinovih žrtava tuži MindGeek zbog objave videa njezinog djeteta koje je više puta silovano, piše Business Insider.

U tužbi protiv Franklina detaljno se opisuje kako je drogirao i silovao 14-godišnjaka – poznatog samo pod pseudonimom CV1 kako se naziva u inicijalnoj tužbi protiv Franklina – te snimio cijelu torturu i objavio snimku na Pornhubu. U tužbi se navodi da je profil, za koji je potvrđeno da pripada Franklinu, imao više videozapisa CV1 dostupnih za prodaju za 15 do 20 dolara po preuzimanju, a neki su videi imali više od 150.000 pregleda.

Naslovi videa jasno pokazuju da je Franklin iskoristio to što je “CV1” bio dječak, s naslovima kao što su “Moj omiljeni nećak” i “Ujakova tajna”. Ostali su naslovi previše eksplicitni da bi ih objavili.

Franklin je poznavao tužiteljevu obitelj, ali nisu u rodu.

U tužbi protiv MindGeeka tužitelji tvrde da je MindGeekov Pornhub pružio pomoć, platformu i alate Franklinu kako bi generirao “maksimalni broj pregleda i povukao maksimalnu količinu prometa za njihov nezakoniti plan”.

U tužbi se također navodi da MindGeek “nikada nije obavijestio vlasti o identitetu optuženika Franklina, činjenici da je objavio seksualno nasilje nad djecom ili činjenici da se seksualno nasilje nad djecom koristi na njihovim platformama za profit”.

Parker Miller, iz odvjetničke tvrtke Beasley Allen Law sa sjedištem u Alabami, koji zastupa CV1 i njegovu majku, rekao je za Insider da je CV1 jasno dijete u videima koje je Franklin objavio na Pornhubu i da nema rasprave o tome je li žrtva bila maloljetna.

