„Vaš proizvod ubija ljude! Imate krvi na rukama!“, bjesnili su noćas američki senatori, dominantno Republikanci, ponajviše na Marka Zuckerberga, pa onda i na ostale čelne ljude big-tech tvrtki u čijem su vlasništvu tzv. „društvene mreže“, tijekom saslušanju o zaštiti djece na internetu u američkom Senatu.

Čelni čovjek Mete i CEO TikToka Shou Zi Chew, na saslušanje su stigli dobrovoljno. No, direktorima X-a (nekadašnjeg Twittera), Snapa i Discorda, morali su biti poslani sudski nalozi. U dvorani su ih čekali roditelji djece koja su zlostavljana na njihovim biznis platformama ili su si zbog istog, kažu, oduzela život.

„Želite li se sada ispričati žrtvama koje je vaš proizvod povrijedio?“ upitao je u jednom trenutku republikanski senator Josh Hawley iz Missourija, vlasnika Mete?

Ustao je zatim Zuckerberg, okrenuo se prema roditeljima djece i rekao: “Žao mi je zbog svega što ste svi prošli. Nitko ne bi trebao prolaziti kroz stvari koje su vaše obitelji pretrpjele i to je razlog zašto toliko ulažemo i nastavit ćemo ulagati napore u cijeloj industriji kako bismo bili sigurni da nitko ne prolazi kroz stvari koje su vaše obitelji morale pretrpjeti”.

Linda Yaccarino, CEO X-a, u vlasništvu Elona Muska, nakon saslušanja u Kongresu, objavila je na svojoj platformi:

„Roditeljima, obiteljima i mladim ljudima koji su bili na današnjem saslušanju o sigurnosti djece želim reći – hvala na vašoj nezamislivoj hrabrosti. Dajem vam osobno jamstvo da će X biti partner u tome da učinimo internet sigurnijim. Naše uvjerenje je zajedničko, naša predanost je stvarna. Vrijeme je za DJELOVANJE.“

Svakoga dana milijarde ljudi na planeti bude se i liježu s palcem na ekranu. Nesvjesni, needucirani, nemoćni, preuzeti i obuzeti. Ljudi koje se niti može niti smije optuživati za svijet i vrijeme u kojem živimo i u kojem je neregulirani progres tehnologije doveo do društvenog sloma i promjene za koju stari sustavi regulacije, obrazovanja, državnog i uređenja globalne ekonomije, nisu bili spremni ili svjesni da će se dogoditi. Ili jesu, ali su pustili da se dogodi.

I što ćemo sad? Samo Zuckerbergu ovo je bilo osmo saslušanje u Kongresu. Senator Hawley koji je tražio ispriku pred obiteljima, podupiratelj je Trumpa koji je društvene mreže koristio za širenje mržnje i teorije zavjere na kojima je vodio kampanju i postao predsjednikom, ni manje ni više nego SAD-a, sjedišta najvećih big-tech kompanija.

Moderiranje sadržaja, zapošljavanje više „stvarnih ljudi“, a ne umjetne inteligencije, uvijek su bile te velike poruke koje su se odašiljale u televizijskim prijenosima saslušanja. Izgovorene rečenice mogu se nastaviti i ovako – blablablabla. Naime, samo u prošloj godini big-tech tvrtke zaradile su oko tri milijarde dolara kazni zbog kršenja raznoraznih zakona s obje strane Atlantika. U prvih sedam dana i tri sata ove, 2024. godine, samo neki od njih, poput Applea, Meta-e, Amazona i Microsofta, zaradili su toliko da odmah isplate sve kazne. U svijetu neregulirane industrije koja nam kroji živote, big-tech mastodonti to gledaju kao samo jedan od troškova „doing businessa“. Također, uplata kazni odmah ili u ovako kratkom roku, koji ilustrira količinu bogatstva koje zarađuju, ne događa se. Nema kazni za neplaćanje, pa se ti procesi vuku godinama. Dosadašnji pokušaji uvođenja pravila i zakona za kršenje privatnosti ili o zaštiti tržišnog natjecanja na big-tech, pokazali su se kao nedostatni i neučinkoviti. Europska unija busa se u prsa sa svojim setom zakona od Akta o digitalnim uslugama, do aktualnog o umjetnoj inteligenciji koji je u nastajanju kao prvi takav u svijetu. No, SAD su godinama u tom globalnom svijetu štitile svoj kapital, čitaj svoj big-tech, kao što i autoritarna Kina, danas porasla u vlastitim kreativnim kapacitetima, štiti svoj globalni utjecaj preko Tik Toka.

Upozorenja o uznemirujućem sadržaju, obećanja o novim moderatorima, svakodnevno se pokazuju i dokazuju kao bezuspješni modeli onoga što gledamo i što se događa pred našim očima više od desetljeća. Utjecaj na polarizaciju svijeta, na nemogućnost dijaloga, na informacijski i kognitivni rat koji se šulja i mijenja društvene odnose, socijalno tkivo. Ta industrija je danas i više od onoga što je nekada bila „ratna propaganda“. U svom dizajnu ona je adiktivna, jer jedino stalnim boravkom u tom paralelnom svijetu, stvara se profit.

Početkom siječnja u mojoj emisiji N1(Dis)info, osnivačica organizacije Defend Democracy Alice Stollmeyer pozvala je europske i svjetske regulatore da počnu raditi na zabrani adiktivnih algoritama.

No od njih mnogo, postoji tu još jedan važan kut za raspravu, koji je u posljednjem broju The Atlantica precizno secirala izvršna urednica Adrienne Lafrance, u svom članku naslovljenom Rast tehnološkog autoritarijanizma.

Kunu se, piše Lafrance, u prosvjetiteljske vrijednosti, no u stvari su predvodnici antidemokratskog i iliberalnog pokreta.

U duhu mesijanskog prosvjetiteljstva možemo svakoga dana na njegovoj platformi X uživo promatrati što čini Elon Musk, najbogatiji čovjek na svijetu, koji kao bahati komentator svjetskih procesa, ulazi u sukobe s državama, nemoćnima, zalaže se za dokidanje novinarstva.

Podsjećajući na priču o osnutku Facebooka kada je Zuckerberg koristio mantru „tvrtka iznad države“, Lafrance pak prenosi objavljeni razgovor Zuckerberga s prijateljem.

Zuckerberg: Ako trebaš informacije o bilo kome s Harvarda, samo pitaj. Imam preko četiri tisuće e-mail adresa, slika…

Prijatelj: Pa kako ti je to uspjelo?

Zuckerberg: Ljudi su mi to sami dali. Glupani. Vjeruju.

„Nismo dovoljno široko gledali na našu odgovornost i to je bila velika greška. Moja greška i žao mi je zbog toga.“ Tako je govorio Mark Zuckerberg pred američkim Senatom prije šest godina, nakon svjedočenja oko skandala Cambridge Analytica.

Prikupljanje i manipulacija podacima koje smo im dobrovoljno dali, bez obzira na sav onaj gusto pisani tekst koji nitko od vas nikada ne klikne i pročita, kulminirala je u proteklom desetljeću, nakon što je otkriveno da se britanska tvrtka koja se inače bavila bihevioralnim istraživanjima, iskoristila od strane stratega Trumpove kampanje i kampanje Brexita, kako bi izvukla podatke desetaka milijuna korisnika Facebooka, te manipulirala njima. Kao što sam pisala već puno puta od te 2018. do danas, kampanja manipulacije i stvaranja mržnje, osim izbora Trumpa ili glasa za Brexit, dovela je do prvog političkog ubojstva u Britaniji još od sjevernoirskog konflikta, laburističke zastupnice Jo Cox, koju je ubio desničarski fanatik s usklikom „Britanija prva“. U godinama koje su slijedile gledali smo rezultate manipulacija u različitim globalnim dezinformacijskim eksperimentima koje su facilitirale „mreže“, od genocida u Myanmaru, do upada u američki Kongres. „Mreže“ su postale i prostor širenja najcrnjih ideologijia i spajanja masovnih ubojica koje gledamo od Breivika do Christchurcha, od Columbinea do Koste K.

U svijetu u kojem autoritarni sustavi poput onog Putinovog, ciljano grade i implementiraju narative, u kojem mreže gore poput polja napalma, tko će regulirati, tko će, kako reče Muskova direktorica X-a – djelovati?

Živimo u trećem svjetskom ratu, informacijskom, kognitivnom, potpuno nesvjesni. Oni koji u intelektualno zapuštenim periferijama svijeta poput naše, olako pišu tekstove koji za brutalne pojavnosti u društvu među primjerice mladima, od agresije, do ovisnosti krive roditelje i/ili samo detektiraju taj eto nemoćan sustav (nazovi ga škola, institucije kakogod), iz jednadžbe potpuno izostavljaju shvaćanje da ni svijet ni društva ni kontekst više nisu takvi da bi se mogli mjeriti u kategorijama kakve smo znali. I da u tome ti i takvi obrasci – škola, obitelj, nastavi niz, i dalje imaju ulogu koju mi očekujemo da imaju.

Možete li stisnuti – delete account?

Ne možete?

Komentar, mišljenje, slika, zlostavljanje, manipulacija izborima, ruski trol, kineski trol , europski birokrat, bijesni Trump, vreća laži, viralno silovanje, rat, genocid. I staro i mlado.

„Nismo dovoljno široko gledali na našu odgovornost i to je bila velika greška. Moja greška i žao mi je zbog toga.“

Sorry.

Idemo dalje.

