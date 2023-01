Republika i Republikanci

Podijeli :

Izvor: Shutterstock

Kada je otišao u Ameriku uživo vidjeti i doživjeti sliku „same demokracije“, Alexis de Tocqueville zabilježio je, parafraziram, kako veličina Amerike ne leži u tome da je prosvjetljenija od bilo koje druge nacije, nego u njenoj sposobnosti da popravi vlastite greške.

Je li Amerika danas, i dalje najjače svjetsko gospodarstvo, u još jednom ciklusu popravljanja grešaka i dovođenja demokracije na novu razinu ili se ta toliko privlačna gruda počela kretati nizbrdo? Populistički val na koji su zajahali bazeni gubitnika neoliberalnog kapitalizma, prvo je zahvatio upravo kolijevke tog ekonomskog modela – SAD i Veliku Britaniju. No, iako je danas svima jasno da je neoliberalizam iscrpio svoje mogućnosti i iscijedio sve što se iscijediti dalo, i dalje nitko ne može sa sigurnošću reći je li doba u kojem se temelji tresu i mijenjaju ili prilagođavaju i doba popravljanja ili raspadanja demokracije? Kapitalizam vele nam vrlo glasno autokracije s istoka, demokraciju ne treba.

Dok ovo pišem u Zastupničkom domu američkog Kongresa traje šesti pokušaj bezuspješnog izglasavanja Kevina Mc Carthyja za nasljednika Nancy Pelosi na čelu tog američkog zakonodavnog tijela. Vođa republikanske većine nakon izbora u studenom postao je prva osoba nakon stotinu godina američke demokracije, koja nije izabrana iz prve iako njegova stranka ima većinu, koliko god tijesna bila. Dvadeset, kako ih mediji nazivaju, ekstremnih Republikanaca, smatra da McCarthy jednostavno nije osoba od povjerenja. Iako je već pokušao nahraniti radikalnu republikansku bazu obećavši da će dopustiti istragu oko poslova sina Joea Bidena, da će istražiti također i tretman onih koji su privedeni nakon napada na Kongres prije dvije godine. To nije bilo dovoljno, kao ni deklarativna javna potpora Donalda Trumpa. Zastupnik iz Kalifornije jednostavno nije iskreni pravovjernik u sve ono što je postalo novim normalnim za Republikansku stranku.

Od Abrahama Lincolna do Donalda Trumpa prošlo je više od 150 godina, a gigantski kip predsjednika koji je ukinuo ropstvo gledao je 6. siječnja 2021. preko washingtonskog „Malla“ na zgradu američkog Kongresa koju je „osvojio narod“ okićen životinjskim kožama s bejzbol palicama u rukama. Donald Trump i cijeli tim koji je godinama stvarao narativ „velike laži“ i cijelog kolospleta teorija zavjere, uspio je uvjeriti tisuće ljudi kako su izbori pokradeni.

Revolucionarni trenutak ipak se počeo u redovima Republikanske stranke graditi puno ranije, prvo sredinom 90-ih godina, kada je retoriku koja je političke suparnike pretvorila u neprijatelje, u Kongres uveo „revolucionar“ Newt Gingrich. Pokret „Čajanke“ personificirane u kandidatkinji za američku potpredsjednicu Sarah Palin, bio je još jedan korak koji je vodio do Trumpa, a posljedično i do današnjeg trenutka u kojem u Kongresu sjede ljudi koji su poricali valjanost prošlih predsjedničkih izbora, huškali na upad u Kongres, oni koji su predbilježeni na teorije zavjere. Još prošle godine ispitivanja članstva Republikanske stranke pokazala su da ih 23 posto vjeruje da vladu, medije i financijski sektor kontrolira skupina pedofila koji štuju vraga i kontroliraju podzemnu trgovinu djecom. Teorija koja se proširila svijetom pod nazivom Quanon. Paralelni komunikacijski kanali, društvene mreže i dalje hrane ratnu retoriku, govore o tiraniji vlade, uspostavi novog svjetskog poretka. Povijest je pokazala da širenje laži, teorija zavjere povećava političko nasilje.

Maskirani ljudi koji su smatrali da personificiraju na demokratskim izborima prevarenog milijardera, bivšeg predsjednika, koji je zauvijek promijenio i američku političku kulturu i participaciju, ali i poslalo globalne valove koji su i dalje tu i valjalju svijet sve nemirnijih mora.

Republikanci su se brusili na izbore u sredni Bidenovog mandata. Iako rezultat nije bio potpuni potop Demokrata koji su najavljivali, osvojili su Zastupnički dom. No, s jasnim rascjepom unutar stranke i militantnim krilom koje se opire stranačkoj hijerarhiji, vidljivo je da predstavnički dom američke demokracije čekaju dvije burne godine do novih predsjedničkih izbora. Prema ispitivanju javnog mnjienja NPR/PBS/Marista uoči Božića, tri četvrtine Amerikanaca izjasnilo se kako želi kompromis između stranaka u Kongresu oko ključnih tema za državu, 66 posto onih koji glasaju za Republikance smatra isto.

No, isti broj ljudi u taj kompromis ne vjeruje. Prema PEW-ovom ispitivanju javnog mnijenja iz rujna, jasno je da je povjerenje ljudi u vlast iznimno nisko, no na povijesno niskoj razini je povjerenje Republikanaca u vlast. Koliko se god Trump propinjao na prste i tražio novi mandat, toliko je jasno da je preoptimistično misliti da će Joe Biden u trku za reizbor 2024. Kako će američka demokracija izgledati do tada s ovakvom situacijom u Kongresu? Glasanje o proračunu, glasanje o podizanju razine duga, političko pozicioniranje Zastupničkog doma s republikanskom većinom prema Senatu, sve su to teme koje će sve jače drmati u velikoj predizbornoj godini u kojoj i dalje nije jasno tko bi mogle biti figure koje će iskočiti na stranačka krila u ambiciji da vode Ameriku u budućnosti. Washington je slomljen, viču američki mediji noćas, iako je već prije dvije godine, upadom u Kongres bilo jasno da stvari više nikada neće biti iste. A možda je to samo još jedan popravak, kako ga naziva de Tocqueville, iako još nikome nije jasno kako će izgledati velika Amerika nakon još jednog povijesnog make-overa.

