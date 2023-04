Koja je tajna dugovječnosti Japanaca?

Podijeli :

Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia

Kako da živimo duže? Odgovor na ovo prastaro pitanje naći ćete u Japanu. Očekivani životni vijek u Japanu je najduži na svijetu, 87,32 godine za žene i 81,25 godina za muškarce.

U 2019. broj Japanaca u dobi od 90 godina dostigao je 2,31 milijun, uključujući više od 71.000 stogodišnjaka. Jesu li Japanci pronašli izvor mladosti? Ovo su glavne japanske tajne dobrog zdravlja i dugovječnosti.

Zdrava dijeta

Japanska prehrana savršen je primjer savjeta grčkog liječnika Hipokrata iz 5. stoljeća i glavni razlog njihova dugog životnog vijeka.

Njihova je prehrana nemasna i uravnotežena, s osnovnim namirnicama kao što su riba bogata omega masnim kiselinama, riža, cjelovite žitarice, tofu, soja, miso, morske alge i povrće. Sve ove namirnice imaju malo zasićenih masti i šećera, a bogate su vitaminima i mineralima koji smanjuju rizik od raka i srčanih bolesti.

Njihova zdrava prehrana dovela je do impresivno niske stope pretilosti u Japanu, dok se druge zemlje bore pod teretom loše prehrane. Samo 4,30% japanskog stanovništva je pretilo, u usporedbi s 27,80% u Ujedinjenom Kraljevstvu i 36,20% u Sjedinjenim Državama. Pretilost je glavni uzrok smrtonosnih bolesti poput dijabetesa, raka i srčanih bolesti, pa se podrazumijeva da Japanci žive dulje zahvaljujući zdravoj prehrani, piše Trafalgar.

Znanost to podupire. Prema studiji objavljenoj u BMJ-u, oni koji su slijedili režim prehrane koji je preporučila japanska vlada imali su 15% nižu stopu smrtnosti od onih koji nisu.

A sve počinje od mladih ljudi. Japanske škole slijede smjernice zdrave prehrane, s visokim udjelom voća i povrća i vrlo malo rafiniranog šećera. Učenje kako jesti uravnoteženu prehranu od ranog djetinjstva postavlja ih za dobro zdravlje do kraja (vjerojatno dugog) života.

Velika studija: Mediteranska prehrana dokazano produljuje život žena “Sake Viva!”: Mladi Japanci previše trijezni, država ih želi potaknuti da piju

Svjesno jedenje

Večerate na kauču dok gledate televiziju ili ste na telefonu? Ako vam to zvuči poznato, vjerojatno ne obraćate pozornost na to što i kako jedete.

Uobičajena izreka u Japanu, ‘hara hachi bun me’, govori ljudima da jedu samo dok nisu 80 posto siti. Vjeruje se da je to konfucijansko učenje koje otprilike znači “jedi dok ne napuniš osam porcija”.

Istraživanja pokazuju da mikroorganizmi koji žive u crijevima mogu preokrenuti proces starenja, dok loše zdravlje crijeva uzrokuje upalnu reakciju u tijelu koja je povezana sa stanjima kao što su moždani udar, demencija i bolesti srca. Što više jedete, to je više upalnog stresa na tijelu. Obično je potrebno najmanje 20 minuta da mozak prepozna da ste siti, pa Japanci koriste “hara hachi bun me” kao podsjetnik da prestanete jesti.

Manje porcije i sporije jedenje također su tajne dugog života Japanaca. Za vrijeme obroka poslužuju hranu na mnogo manjih tanjura i sjede na podu te jedu zajedno. Uz korištenje štapića cijeli proces jedenja znatno se usporava, što također pomaže probavi.

Tajna duljeg života nije samo u tome što jedete. Ako želite živjeti duže, morate se usredotočiti i na to kako jedete.

Pijenje zelenog čaja

Japanci stoljećima piju tonu matcha zelenog čaja u prahu. Ovaj drevni napitak bogat je antioksidansima koji jačaju imunološki sustav i pomažu u prevenciji raka. Također pomaže kod probave, razine energije i regulacije krvnog tlaka. Čaj čak pomaže u očuvanju staničnih membrana i usporava starenje stanica.

Tajna moći matcha čaja je u procesu proizvodnje. Oduzimaju mladom lišću sunčevu svjetlost tijekom rasta, što povećava njihov sadržaj klorofila i antioksidansa.

Japanci piju čaj nekoliko puta dnevno i prakticiraju tradicionalne japanske čajne ceremonije koje datiraju više od 1000 godina.

Sljedeći put kada posegnete za šalicom kave, zašto ne biste probali zeleni čaj? Možda ćete imati životni vijek poput Japanaca ako ga pijete dovoljno.

Aktivan način života

Znamo da sjedilački način života može dovesti do lošeg zdravlja i kraćeg života. Studije su pokazale da će više od dva milijuna Britanaca živjeti s četiri ili više kroničnih bolesti u roku od 20 godina zbog svog neaktivnog načina života. Japanci to izbjegavaju uključivanjem kretanja u svoj svakodnevni život.

Oko 98% japanske djece pješači ili vozi bicikl do škole, dok radio svakog jutra emitira rajo taiso (“gimnastički radio”) diljem Japana. Dnevno putovanje na posao također je aktivno, s većinom ljudi koji hodaju ili voze bicikl do željezničke stanice, stoje u vlaku i zatim pješače do posla.

I nije da ne sjede – samo to rade na zdraviji način. Ljudi često sjede na podu tijekom obroka ili se druže u klečećem položaju poznatom kao “seiza”. Položaj uključuje odmaranje na potkoljenicama i uvlačenje stopala ispod dna. To pomaže u održavanju snage i fleksibilnosti.

Čak i odlazak na zahod uključuje kretanje u Japanu. Tradicionalni japanski zahodi uključuju čučanje, što je zdravije za vaša crijeva i mišiće!

Važnost svakodnevne tjelesne aktivnosti nastavlja se iu poznim godinama Japanaca. Vidjet ćete mnoge starije ljude u Japanu koji još uvijek hodaju ili voze bicikl.

Zdravstvo svjetske klase

Dugi životni vijek Japanaca može se zahvaliti i njihovoj izvrsnoj zdravstvenoj skrbi. Japanski zdravstveni sustav jedan je od najboljih na svijetu (četvrto mjesto prema Bloomberg Efficient Health Care).

Od 1960-ih država je plaćala 70 posto svih medicinskih postupaka i do 90 posto za građane s niskim primanjima. Također imaju napredno medicinsko znanje i opremu, što Japan čini idealnim mjestom za starenje.

Dobri geni

Iako su stvari poput dobre zdravstvene zaštite i izvrsne prehrane pomogle Japancima da žive dulje, studije pokazuju da oni mogu imati genetsku prednost.

Dva specifična gena – DNA 5178 i genotip ND2-237 Met – igraju potencijalnu ulogu u produljenju života sprječavajući nastanak nekih bolesti. DNK 5178 pomaže ljudima da se odupru bolestima koje se javljaju u odrasloj dobi kao što su dijabetes tipa 2, moždani i srčani udari. Genotip ND2-237Met također pomaže u otpornosti na cerebrovaskularne i kardiovaskularne bolesti.

Japanci imaju veću vjerojatnost da posjeduju te gene, iako je to još uvijek stvar sreće. Neki će ljudi dobiti više gena za “dugovječnost” od drugih.

Ikigai

Slično idejama “hygge” u Danskoj ili “joie de vivre” u Francuskoj, Japanci žive s “ikigaijem”. Ova drevna filozofija grubo se prevodi kao ‘vaš razlog za život’ i potiče ljude da žive s radošću i svrhom.

Ikigai način života posebno je popularan na Okinawi, poznatoj kao “Zemlja besmrtnika”. Imaju jedan od najdužih životnih vijekova i najveću stopu stogodišnjaka na svijetu. Okinavljani cijene zajednicu i stvaraju bliske veze sa svojim susjedima.

Oni vjeruju da je imati svrhu bitno za ispunjenje života i da možete pronaći radost i svrhu u mnogim aspektima svog života, kao što je pomaganje drugima, dobra prehrana i boravak s prijateljima i obitelji koji vas vole. Nemaju niti riječ o mirovini i radije ostaju aktivni iu kasnijoj životnoj dobi, umjesto da se ‘povuku’ i potpuno prestanu raditi.

Studije pokazuju da svrhovit život vodi do duljeg životnog vijeka kroz bolji san i niže stope kroničnih bolesti. Istraživanje je također pokazalo da odlazak u mirovinu može dovesti do ranije smrti, jer osjećate iznenadni nedostatak svrhe.

Dakle, ako tražite još nekoliko godina života, bacite list iz okinavljanske knjige. Pronađite svoj ‘ikigai’ i živite s radošću i svrhom.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.