Sharon Lane je umirovljena profesorica koja ima 75 godina, a odlučila je svoje najbolje godine provesti na kruzeru. Točnije, odlučila je živjeti tri godine na moru i putovati svijetom. Odmah je prodala većinu svojih stvari, otkazala je najam stana i pripremila se za život na pučini.

Lane nije dugo razmišljala kada joj je prijateljica rekla za putovanje kruzerom u trajanju od tri godine. I ranije je često putovala, a sada je odlučila ponovno probuditi svoj avanturistički duh, prenosi Mirovina.hr.

Sve kreće u studenome, a posjetit će razne destinacije diljem svijeta. Njezin san je živjeti na brodu, ali veliki problem su joj uvijek predstavljali troškovi takvog načina života. Ipak, sada je odlučila kako bi mogla uštedjeti i doći do potrebnog novca, ali i proputovati svijet. Cijelo putovanje će je koštati 90.000 eura.

“Malo iskušavam sudbinu, ali znam da će ovdje biti mjesta za mene kada se vratim. Ili ću možda ostati živjeti u drugoj zemlji. Ne znam, nebo je granica”, rekla je umirovljenica Lane za CNN.

Lane je tako uzela malu sobu na kruzeru u kojoj nema ni prozora, a kaže kako joj to ne predstavlja veliki problem jer će tamo samo spavati. Aktivnosti joj neće nedostajati jer će brod stajati na 375 raznih luka diljem svijeta, od Indije do Kine, pa sve do Maldiva i Australije.

Lane i drugima preporučuje da odu negdje i da uživaju u životu, baš kao i ona.

“Nemojte biti kod kuće. Dom je gdje je srce, ali dom može biti i tamo gdje stavljate svoj šešir. Otiđite na brod, avion ili sjednite u automobil i otiđite negdje”, poručila je.

