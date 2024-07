FOTO / Rimac predstavio novu Neveru, poznato je koliko će kupaca imati

Podijeli :

Kako bi proslavio 15 godina postojanja tvrtke, Mate Rimac je predstavio ograničena seriju Rimac Nevere nazvanu - 15th Anniversary Edition.

Posebno izdanje Nevere bit će proizvedeno u samo 9 primjeraka, a krasi ju mat boja u novoj nijansi bakra. Ta je kombinacija boja izabrana zbog povezanosti s energijom, ali i zbog njegove praktičnije primjene kao materijala koji se najčešće koristi u električnim kabelima.

Svaki od devet modela povezan je nizom značajki, uključujući ekskluzivni dizajn aluminijskih naplataka u dvije boje, oznaku 15 Years Anniversary i prepoznatljivi uzorak koji oponaša spojeve tiskane ploče, a koji se proteže duž cijelog automobila.

Poznata i cijena posebne Nevere

Unutrašnjost izdanja 15 Years Anniversary Edition ima bakreno eloksiranu sklopku i bakreno obojene površine koje nadopunjuju njegovu vanjštinu. Posebna oznaka jedan od devet i natpis ‘2009-2024’ krasi naslon za ruku, čime se ovo posebno izdanje izdvaja od ostalih modela Nevera.

Sama kabina može biti u crnoj ili bijeloj boji, sa sjedalima od bakrene kože u kontrastu i brojem 15 utisnutim u naslone za glavu.

Cijena od 2.350.000 eura uključuje sve opcije, zajedno s prtljagom po narudžbi koja odgovara unutrašnjosti Nevere. Prva od devet ekskluzivnih jedinica imat će svoj debi na britanskom Festivalu brzine u Goodwoodu 2024.

“Iskreno govoreći, kada sam počeo čeprkati sa svojim prvim autom u garaži, nisam mogao ni sanjati da ćemo 15 godina kasnije biti tu gdje jesmo. Bilo je mnogo puta u prvim godinama da smo doista mislili da tvrtka neće uspjeti, pa se činilo da je dostizanje 15 godina vrijedno slavlja. 15th Anniversary Edition Nevera je automobil koji označava naš napredak. Od garaže do procjene od 2 milijarde eura; od prerađenog BMW-a serije 3 do najbrže ubrzanog serijskog automobila na svijetu i od proizvođača hiperautomobila do dobavljača EV tehnologije i pionira u pohrani energije. Sve postignuto u zemlji u kojoj bi sve ovo zvučalo kao znanstvena fantastika u vrijeme osnivanja tvrtke”, istaknuo je Mate Rimac prilikom lansiranja.

