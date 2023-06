Bolničar otkriva zašto ne biste trebali pratiti vozilo hitne pomoći u bolnicu

Podijeli :

Camilo Jimenez/Unsplash

Bolničar je izdao hitno upozorenje članovima obitelji koji žele pratiti svoje voljene u bolnicu vlastitim automobilima, objašnjavajući da bi to moglo ozlijediti njih same ili druge ako pogriješe.

Bolničar poziva ljude da ne slijede svoje najmilije u bolnicu nakon što su pozvali hitnu pomoć. Objasnio je kako član obitelji obično posegne za ključevima automobila čim vozilo hitne pomoći upali motor, ali kaže da bi to moglo dovesti i njih u bolnicu, prenosi Mirror. Izdajući upozorenje na društvenim mrežama, medicinar je rekao: ‘Ako je voljena osoba odvedena u vozilo hitne pomoći, nemojte nas pratiti do bolnice. Idite tamo u svoje vrijeme i svojom rutom’.

On kaže da ljudi razviju ‘tunelski vid’ kada nastupi panika, što bi ih moglo navesti na donošenje razornih odluka. ‘Kad god bih ja ukrcavao pacijenta u vozilo hitne pomoći, član obitelji neizbježno bi dotrčao do mene, s ključevima u ruci govoreći “Pratit ću te do hitne”, dodao je, “Ne. Ljudi u emocionalnom stanju koji prate drugo vozilo razvit će ‘tunelski vid’ i zaboraviti sve prometne zakone. Nećete vidjeti znakove za zaustavljanje. Slijedit ćete me kroz raskrižje čak i ako vam je na semaforu već crveno. Zabit ćete se u stražnji dio kola hitne pomoći ako trebamo naglo stati”.

“Zapamtite, pacijent je okrenut unatrag i može vidjeti kroz stražnji prozor dok prolazite na crveno svjetlo i skoro vas udara drugi automobil”, dodaje. Umjesto toga, kaže da je najbolje pričekati 10 minuta, duboko udahnuti i polako krenuti prema bolnici vlastitim putem, ako je moguće.

Komentirajući objavu na Redditu, jedan je korisnik rekao: ‘Dobro iskoristite ovo vrijeme kako bi spakirali torbu za noćenje za svoju voljenu osobu. Biti u bolnici je grozno, ali još je gore bez čistog donjeg rublja’. Drugi korisnik je rekao: “U više navrata vidio sam nesreću nekoga tko je pratio kola hitne pomoći. Ovo je jako dobar savjet”.

Treći korisnik je dodao: ‘Ovaj savjet je zlata vrijedan. Kad sam izgubio suprugu, tim Hitne pomoći radio je na njoj u našoj kući kako bi je pokušali reanimirati prije nego što je mogu pomaknuti. Dok su radili na njoj, došlo je drugo vozilo hitne pomoći i to isključivo u svrhu da me sigurno odvezu u bolnicu. Parkirao se na takav način da blokira moj auto kako ne bih odmah mogao pratiti glavno vozilo hitne pomoći. Izgubio sam svoj svijet tog dana, ali srećom nisam nanio nikakvu štetu vozeći u takvom emocionalnom stanju’.

Još je jedan korisnik dodao: “Kada sam morao pozvati hitnu za svog tatu, policajci su reagirali zajedno s hitnom pomoći i dali mi iste upute nakon što je hitna otišla – pričekajte ovdje pet do deset minuta prije odlaska, dišite duboko i nemojte žuriti jer ionako ne možete biti u hitnoj. Činilo se kao najdužih 10 minuta, ali kao što su drugi rekli, dalo mi je vremena da uzmem nekoliko stvari i slikam sve njegove lijekove”, prenosi Večernji list.

