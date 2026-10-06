bez prženja
Kuharski trik koji je oduševio internet: Pomfrit iz pećnice bit će nevjerojatno hrskav
Ovaj jednostavan trik pretvara pomfrit iz pećnice u pravu poslasticu.
Pomfrit je jedno od onih jela kod kojih je teško pronaći pravu ravnotežu. Izvana mora biti zlatno zapečen i hrskav, a iznutra mekan i pahuljast. Upravo zato mnogi se pri pripremi u pećnici brzo razočaraju – krumpir lijepo porumeni, ali mu često nedostaje ona tanka, hrskava korica koja nastaje prženjem.
No postoji zanimljiv kuhinjski trik koji je u posljednje vrijeme privukao mnogo pozornosti na društvenim mrežama. Tajna je navodno u sastojku koji često imamo pri ruci u kuhinji, ali ga obično ne povezujemo s pomfritom – kukuruznom škrobu, piše Slobodna Dalmacija.
Tajna je u tankom sloju škroba
Trik nije kompliciran, ali zahtijeva nešto drukčiju pripremu. Kukuruzni škrob najprije se pomiješa s vodom i zagrijava dok ne nastane gusta, gotovo prozirna i ljepljiva smjesa.
Kada se malo ohladi, nanosi se u vrlo tankom sloju na štapiće krumpira. Važno je ne pretjerati s pastom. Ako je bude previše, rezultat neće biti hrskava korica, nego prilično gumena površina.
Zašto bi ovaj trik trebao djelovati?
Kada se škrob zagrijava zajedno s vodom, njegove granule nabubre i želatiniziraju se. Kada se tako pripremljen tanak sloj nanese na krumpir i stavi u vrlo vruću pećnicu, voda postupno isparava, a na površini ostaje suh i lomljiv sloj.
Upravo on može pomoći u stvaranju karakteristične hrskavosti.
Kako pripremiti pomfrit ovim trikom?
Za pripremu škrobne paste potrebno vam je otprilike jedna žlica kukuruznog škroba i 60 mililitara vode.
Smjesu zagrijavajte uz neprestano miješanje dok se ne zgusne. Zatim je ostavite da se malo ohladi. Vruća smjesa vrlo se lako lijepi za kožu, stoga njome rukujte oprezno.
Pripremljene štapiće krumpira premažite tankim slojem smjese. Zatim ih lagano prelijte uljem i rasporedite po limu za pečenje.
Pritom vrijedi još jedno važno pravilo: krumpir treba biti raspoređen u jednom sloju, a komadi se ne bi trebali previše dodirivati. Ako ih naguramo na lim, više će se kuhati na pari nego peći, zbog čega će biti teže postići hrskavu površinu.
Pećnica mora biti doista vruća
Pomfrit pecite u dobro zagrijanoj pećnici na približno 220 do 230 Celzijevih stupnjeva. Tijekom pečenja jednom ga okrenite kako bi se ravnomjerno zapekao.
Netko bi mogao pomisliti da je kod ovakvog načina pripreme najbolje potpuno izostaviti ulje, ali ni to nije najbolje rješenje. Mala količina ulja pomaže u prijenosu topline i pridonosi boljem zapečenju površine.
Prednost je u tome što vam ga treba znatno manje nego kod klasičnog prženja.
Postoji i brža varijanta
Ako vam se priprema škrobne paste čini nepotrebnom, krumpir prije pečenja možete jednostavno lagano posuti suhim kukuruznim škrobom.
I ovaj način može pomoći u stvaranju hrskavije površine, ali prethodno pripremljena škrobna pasta navodno je učinkovitija. Ključno je prije svega da naneseni sloj bude vrlo tanak.
Tako i bez prženja možete pripremiti pomfrit s izraženijom hrskavom koricom. Trik je pomalo neobičan, ali upravo je zato brzo privukao pozornost ljubitelja domaćeg pomfrita.
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