Kako da vam krumpirići budu najhrskaviji - bez ulja

Pexels

Postoji mnogo namirnica koje se mogu pripremati u ovom uređaju, ali i onih koje nisu prikladne za takvu obradu. Ipak, pomfrit u fritezi na vrući zrak ispada izvrstan. Priprema je brza i jednostavna, a rezultat su hrskavi, zlatni krumpirići bez viška ulja, što ih čini zdravijom, ali i dalje vrlo ukusnom opcijom.

Podijeli

Oglas

Kora daje maksimalnu hrskavost

Za dvije osobe preporučuje se uzeti tri srednje velika krumpira sorte Maris Piper ili King Edward te ih narezati na štapiće debljine oko jednog centimetra.

Krumpir se može oguliti prije rezanja, no kora daje dodatnu hrskavost pa je mnogi radije ostavljaju. Nakon rezanja potrebno ih je namakati u hladnoj vodi 30 minuta kako bi se uklonio višak škroba, a zatim ih temeljito osušiti čistom kuhinjskom krpom ili papirnatim ubrusom.

Štapići se potom stave u zdjelu i pomiješaju s jednom do dvije čajne žličice ulja, prstohvatom soli i začinima po želji, piše Express.

Postupak u fritezi na vrući zrak

Fritezu na vrući zrak potrebno je prethodno zagrijati na 180 °C, a krumpiriće rasporediti u jednom sloju u košari.

Peku se 15 do 20 minuta, uz protresanje košare na polovici vremena kako bi se postigla optimalna hrskavost.

Priprema u fritezi na vrući zrak omogućuje dobivanje hrskavih i ukusnih krumpirića koji su zdraviji, brže gotovi i jednostavniji za pripremu od onih prženih u dubokom ulju.

Ako se krumpir reže na deblje komade, poput kriški (wedges), postupak je isti, ali vrijeme pečenja treba produžiti za pet do deset minuta.

Nakon pečenja preporučuje se provjeriti začinjenost i po potrebi dodati još soli. Ljubitelji slanijeg okusa često dodatno sole krumpiriće na kraju pripreme.