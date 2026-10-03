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Pohani kruh bez jaja: Jednostavan trik omogućuje hrskav doručak u slanoj ili slatkoj verziji
Pohani kruh bez jaja jednostavan je za pripremu, a umjesto jaja potrebna su tek mlijeko i još nekoliko osnovnih sastojaka.
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Pohani kruh mnogima je omiljen doručak jer se brzo priprema, zasitan je i može se poslužiti u slanoj ili slatkoj varijanti. Ipak, postoji način da ga napravite i bez jaja, uz nekoliko jednostavnih trikova.
Umjesto umakanja kruha u razmućena jaja, kriške se stavljaju izravno u tavu s malo mlijeka. Tako nema kapanja po štednjaku, a nakon pripreme ostaje i manje posuđa za pranje.
Priprema
Za pripremu je potrebno otopiti malo maslaca u tavi na srednjoj vatri, a zatim staviti dvije kriške kruha. Potom se u tavu ulije malo mlijeka, preko obje kriške, toliko da prekrije dno tave, piše Krstarica.
Kruh se zatim pospe s malo cimeta i prži dok ne poprimi zlatnosmeđu boju s obje strane, odnosno dok mlijeko potpuno ne ispari.
Važno je ne žuriti s pripremom. Ako je temperatura previsoka, kruh bi mogao izvana izgorjeti prije nego što dobije željenu boju. Zato je najbolje pržiti ga na srednjoj temperaturi.
Kriške ne treba prerano okretati ni stalno pomicati. Potrebno je pričekati da jedna strana porumeni, a zatim ih okrenuti kako bi se ispržila i druga strana.
Na kraju ćete dobiti hrskav pohani kruh, sličan klasičnoj verziji pripremljenoj s jajima, ali bez njih.
Slana ili slatka varijanta
Pohani kruh bez jaja može se pripremiti i na slani i na slatki način. Za slanu verziju izostavite cimet, a kruh možete poslužiti sa sirom, vrhnjem ili šunkom.
Ako više volite slatku varijantu, možete ga poslužiti s medom, džemom ili kremom. Cimet i maslac pritom će mu dati dodatnu aromu.
Prednost ovog načina pripreme je i u tome što se sve radi u jednoj tavi. Nema razmućivanja jaja, umakanja kruha ni dodatnog posuđa koje bi nakon doručka trebalo prati.
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