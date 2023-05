Crijevna viroza kod djece: Ovo su simptomi koji zahtijevaju hitno liječenje

Podijeli :

S pojavom lijepog vremena i sunca sve češće izlazimo u prirodu, a to za sobom nosi rizik od unosa neopranog voća, neispravne hrane ili prljavih ruku. Sve su ovo mogući uzročnici želučanih tegoba.

„Obično nakon kontakta s infektivnim agensom, virusom ili bakterijom nakon 2-3 dana kreću simptomi: povraćanje, pojava rijetkih stolica, bolovi u trbuhu i često povišena temperatura. Simptomi obično kreću naglo“, kaže za portal N1 dr. Aleksandra Vukov, pedijatar subspecijalist, pulmolog, alergolog i klinički imunolog.

Doktorica kaže da kada dijete pokaže simptome savjetuje se javljanje na pregled kod pedijatra, gdje će se nakon pregleda djeteta i procjene općteg stanja, napraviti analiza iz krvi i savjetovati pregled stolice koji obuhvaća pregled na bakterije (koprokultura) ili brzi antigenski testovi za detektiranje najčešćih virusa kao što su rota, adeno, astro i noro virus.

Mogući putevi infekcije, kako kaže dr. Vukov su: putem hrane ili tekućine koja je komtaminirana, dodirivanjem infektivnih površina ili predmeta, direktnim kontaktom s drugom osobom…

„Tegobe ovisno od uzročnika obično traju od nekoliko do sedam dana, a u nekim slučajevima i do dva tjedna. Ako dijete učestalo povraća i ima česte rijetke stolice može doći do dehidracije djeteta“, upozorava doktorica i navodi koji su znaci dehidracije.

– povećana žeđ

– suhe usne

– bijeli jezik

– plač bez suza

– udubljene oči

– blijeda koža

– utonula fontanela kod beba

„Djeca su tada obično razdražljiva, umorna, pospana i nezainteresirana. Ako prepoznate bilo koji od ovih simptoma, potrebno je javiti se na pregled u zdravstvenu ustanovu gdje će nakon urađene laboratorijskih pretraga biti uključena infuzija s nadoknadom izgubljene tekućine i elektrolita“, upozorava doktorica Vukov.

Terapija, kako kaže, obuhvaća unos sredstava za rehidrataciju, probiotika i laganije hrane u vidu manjih i češćih obroka. Vrlo rijetko se uključuju antibiotici.

Prehrana tijekom trbušnog virusa

Prehrana tijekom trajanja infekcije ovisi od uzrasta djeteta kao i od težine kliničke slike. Ukoliko dijete ima blage oblike infekcije, ne povraća i nema mučninu, tada se savjetuje terapija probioticima i nastavak uobičajene prehrane podijeljene u manje obroke, kao i praćenje unosa tekućine.

„Oporavak traje nekoliko dana, nakon čega se dijete vraća uobičajenom režimu prehrane“, zaključuje dr. Vukov.

Kako se najbolje zaštititi?

Da bismo se zaštitili od infekcije, preporuka je da hranu uzimamo na provjerenim mjestima, da je ona svježa i termički obrađena, da peremo ruke prije dodirivanja hrane i prije jela, kako bismo u što većoj mjeri smanjili mogućnost zaraze.

