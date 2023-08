Dr. Rajović: Prvo roditeljima objasniti koliko su telefoni štetni, pa onda djeci

Podijeli :

Treba li zabraniti mobitele u školama, na nastavi te velikim i malim odmorima? Tako smatra dr. sc. Ranko Rajović, pročelnik Odsjeka za neuroznanosti u obrazovanju Pedagoškog fakulteta u Kopru i autor NTC programa.

Doktor Rajović za N1 Srbija kaže da ova zabrana neće riješiti sve probleme, poput nekoncentracije i vršnjačkog nasilja među djecom, ali da se nešto mora učiniti.

Mnoge zemlje zabranile su korištenje mobitela, a dr. Rajović odavno ukazuje na štetnost korištenja mobitela za razvoj djece te da je to borba koja bi mogla potrajati idućih 10 do 20 godina.

“Imamo problem koji traje već godinama i sve više ljudi upozorava koliko mobilni telefoni mogu biti štetni. Sada, polako, sve zemlje počinju shvaćati koliko je korištenje tableta i telefona loše za djecu. Postoji jedno veliko istraživanje koje kaže da djeca koja puno gledaju u telefon povećavaju razinu agresivnosti, imaju manjak empatije, nizak im je prag tolerancije – kakva je to generacija djece? Ako im mi ne pomognemo, tko će im pomoći”, kaže dr. Rajović.

Ono što mu je bilo jako važno istaknuti je da nisu djeca problem, već roditelji. “Prvo roditeljima moramo objasniti što je to štetno i zašto je to štetno, koje su posljedice, a onda će to biti lako objasniti i djetetu”, rekao je.

Doktor Rajović kaže da već postoji problem u vrtićima, jer već tamo djeca od pet-šest godina dolaze u vrtić i traže od odgojiteljice da bude vještica koja trči po vrtiću da ih ubije. “Koja je to igra? Onda sam malo gledao i vidio da je to neka strašna baba koja ubije djeda i onda trči po kući da ubija djecu. Pa tko je djeci dopustio da to gledaju? Roditelji”, upozorava ugledni stručnjak.

Na pitanje je li kasno boriti se protiv upotrebe mobitela samo u školi, dr. Rajović kaže da nikad nije kasno.

“Telefoni i svi receptori govorne pošte uzrokuju kod djeteta bolest ovisnosti koja se vrlo brzo javlja. Ovdje ću dati jedan primjer. Mačka je dobila tablet i leži sa šapama držeći tablet i gleda, a na ekranu su neke druge mačke. Zatim joj uzmu tablet, a ona ga uhvati sa sve četiri noge ne dajući da joj ga uzmu. Zamislite mačka je razvila ovisnost, pa što će naše dijete, naše dijete tome ne može odoljeti”, zaključio je.

