Što se dogodi u vašem tijelu ako izbacite kofein? Stručnjak otkriva koje su prednosti

Unsplash / ilustracija

Kofein je najčešće konzumirana psihoaktivna tvar na svijetu. Čak i ako ne pijete kavu ili čaj, vjerojatno redovito konzumirate kofein jer se nalazi u svemu, od gaziranih pića i lijekova protiv prehlade do vruće čokolade. Ako razmišljate o odricanju od kofeina i pitate se kakve koristi to može imati, evo što kažu istraživanja.

Pripremite se na glavobolje

Odustajanje od kofeina može izazvati glavobolje, umor i iscrpljenost.

Glavobolje se javljaju kao posljedica odsutnosti kofeina. U glavi i vratu, kofein uzrokuje sužavanje krvnih žila, smanjujući protok krvi prema mozgu.

Što ima više kofeina – šalica kave ili čaja?

Kada prestanete konzumirati kofein, nakon otprilike 24 sata dolazi do normalizacije krvnih žila, što uzrokuje povećanje protoka krvi prema mozgu i pokreće nove glavobolje. One mogu trajati prosječno do 9 dana.