Kako se riješiti sala na trbuhu? Ovih pet čajeva može vam pomoći u tome

Mršavljenje je već dovoljno teško, ali gubitak masnoće oko trbuha može biti dodatni izazov. To je zato što se većina sala na trbuhu razlikuje od sala na ostatku tijela. Većina vašeg trbušnog sala naziva se visceralno salo, koje se nalazi dublje od ostalog tjelsnog sala i nalazi se oko trbušnih organa. Zbog toga je opasnija od ostalih tjelesnih masnoća, a previše kože na tom predjelu može dovesti do povećanog rizika od bolesti srca ili dijabetesa. Srećom, postoje stvari koje možete učiniti kako biste riješili ovu vrstu sala, a postoje čak i čajevi koji se povezuju sa sagorijevanjem sala na trbuhu.

Ne postoji vrsta hrane ili pića koja može sama pobijediti salo na trbuhu, ali neke namirnice sadrže određene spojeve, vitamine i hranjive tvari za koje su istraživanja pokazala da mogu pomoći u gubitku sala na trbuhu kao dio uravnotežene prehrane. Na primjer, možete jesti hranu bogatu vlaknima, jer je to hranjiva tvar koja se povezuje sa smanjenjem abdominalne masnoće, ali ako radite samo to najvjerojatnije vam neće dati rezultate koje tražite.

Isto se može reći i za pijenje čaja za gubitak sala na trbuhu. Čajevi prirodno sadrže mnogo različitih antioksidansa i biljnih spojeva koji se povezuju s raznim zdravstvenim dobrobitima, od kojih je za potvrđeno da pomažu u gubitku masnoće oko trbuha.

Čitajte dalje kako biste saznali više o nekim specifičnim vrstama čajeva za koje istraživanja pokazuju da vam mogu pomoći u skidanju sala na trbuhu.

1. Zeleni čaj

Zeleni čaj je možda jedan od najpoznatijih čajeva za sagorijevanje sala na trbuhu. Prema nedavnoj studiji iz 2022. objavljenoj u International Journal of Environmental Research and Public Health, sudionici koji su konzumirali velike količine zelenog čaja – govorimo o četiri ili više šalica dnevno – imali su 44% manji rizik od razvoja abdominalne pretilosti od sudionika koji nisu konzumirali zeleni čaj.

Starija studija iz 2008. objavljena u Physiology & Behavior otkrila je da su pretili sudionici koji su redovito pili zeleni čaj izgubili više ukupne tjelesne težine od sudionika koji ga nisu pili, a studija iz 2009. objavljena u The Journal of Nutrition otkrila je da konzumacija katehina u zelenom čaju — antioksidansa koji se nalazi u listovima zelenog čaja — može pomoći u smanjenju trbušne masnoće u kombinaciji s tjelovježbom, piše Eat This, Not That.

Ali, što zelenom čaju daje ova svojstva za sagorijevanje sala na trbuhu?

Istraživanja pokazuju da većinu njegovih svojstava za mršavljenje duguje bogatim polifenolima i podskupini tih polifenola poznatih kao katehini. Najzastupljeniji katehin koji se nalazi u zelenom čaju je ECGC, koji se povezuje s ubrzavanjem metabolizma.

EGCG možete pronaći u drugim vrstama čajeva, ali zeleni čaj ima daleko najveću koncentraciju ovih biljnih spojeva koji ubrzavaju metabolizam.

2. Oolong čaj

Još jedan čaj koji dokazano pomaže kod sala na trbuhu je oolong čaj.

Oolong čaj dolazi od istih listova kao i zeleni i crni čaj, ali je djelomično oksidiran, dok je zeleni čaj neoksidiran, a crni čaj prolazi kroz punu oksidaciju. Oolong se dobiva sušenjem lišća na suncu dok ne uvene i ne uvije se.

Istraživanja pokazuju da oolong čaj također sadrži polifenole povezane s bržim metabolizmom i smanjenjem abdominalne masnoće. Jedna studija na životinjama objavljena u The Journal of Nutrition pokazala je da svi polifenoli u zelenom, crnom i oolong čaju imaju sposobnost pomoći u smanjenju visceralnog masnog tkiva.

Jedna studija Sveučilišta Tsukuba iz 2020. čak je otkrila da oolong čaj povećava razgradnju masti za oko 20%, i nastavio je to činiti dok su sudionici spavali.

3. Crni čaj

Obožavatelji svih vrsta crnog čaja bit će zadovoljni viješću da su istraživanja povezala crni čaj s gubitkom težine i smanjenjem visceralne masnoće.

Izvješće iz 2016. objavljeno u časopisu Molecules kaže da polifenoli koji se nalaze u crnom čaju sadrže svojstva protiv pretilosti i mogu pomoći u smanjenju tjelesne težine i visceralne masnoće.

Sudionici studije iz 2014. objavljene u Food & Function koji su pili tri šalice crnog čaja svaki dan tijekom tri mjeseca primijetili su veći gubitak težine i smanjenje opsega struka (poznatog i kao salo na trbuhu) od onih koji nisu pili čaj.

4. Bijeli čaj

Već smo spomenuli tri od četiri glavne vrste čajeva: zeleni, oolong i crni. Četvrta skupina čajeva je bijeli čaj, koji je poznat kao najdelikatnija i najmanje obrađena vrsta čaja.

Utvrđeno je da bijeli čaj – zajedno sa zelenim i oolongom – ubrzava metabolizam i povećava oksidaciju masti, što može pomoći u ukupnom mršavljenju ili upravljanju kilogramima.

Nedavno izvješće iz 2023. objavljeno u Food Safety & Health također je zaključilo da bijeli čaj ima blagotvoran učinak na gubitak težine, a posebno na visceralnu masnoću.

5. Pu-erh čaj

Sada kada smo pregledali sve prednosti zelenog, oolong, crnog i bijelog čaja u topljenju sala na trbuhu, pogledajmo konkretnu vrstu unutar ovih kategorija.

Jedna vrsta fermentiranog kineskog crnog čaja poznata kao pu-erh čaj povezana je s gubitkom težine ili masnoće u nekoliko studija.

Studija iz 2014. objavljena u Phytotherapy Research otkrila je da su muški sudionici s metaboličkim sindromom koji su pili pu-erh čaj doživjeli blago smanjenje tjelesne masnoće.

Druga studija Nutrition Research otkrila je da je ekstrakt pu-erh čaja pomogao smanjiti tjelesnu težinu, BMI i visceralnu masnoću kod odraslih Japanaca.

